Újabb orosz támadás rázta meg Kijevet, többen meghaltak vagy megsebesültek

Az orosz hadsereg 70 különböző típusú rakétával, valamint 611 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat hétfőre virradóra, a fő csapásirány Kijev volt, a becsapódások következtében legalább kilencen meghaltak, többtucatnyian pedig megsebesültek, az UNESCO Világörökség részét képező kijevi Pecserszka Lavra barlangkolostor épületegyüttese is megrongálódott – jelentették katonai és helyhatósági források.

A légierő parancsnokságának Telegram-csatornáján közzétett jelentés szerint a légvédelem összesen 681 célpontot azonosított, amelyek közül 632-t – 50 rakétát és 582 drónt – sikerült hatástalanítani. Azonban 42 helyszínen 20 ballisztikus rakéta és 27 drón célba talált, 12 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott, ezért a légierő parancsnoksága felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják figyelmen kívül a légiriadókat.

Kijevben a hétfő éjjeli tömeges rakéta- és dróncsapások következtében az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, 30-an pedig megsebesültek, közöttük egy gyerek és egy várandós nő is – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester Telegram-bejegyzése és az állami katasztrófavédelem sajtószolgálatának információi alapján az Unian hírügynökség.

Az ukrán fővárost két hullámban ért, rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légitámadás mind a 10 kerületben károkat okozott, több helyen felcsaptak a lángok, a kórházi kezelésre szoruló sebesültek között három személy állapota súlyos – közölte Vitalij Klicsko polgármester.

A világhírű Pecserszka Lavra barlangkolostor területét ideiglenesen lezárták a látogatók előtt, mivel az orosz támadások következtében jelentős károkat szenvedett az épületegyüttes – tette közzé a kiemelten védett státusszal rendelkező nemzeti objektum Facebook-bejegyzését idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség. A jelentés szerint egy drón az Uszpenszkij-székesegyház oltárrészébe csapódott, emellett más épületek is megrongálódtak. A károk felszámolása jelenleg is tart.

Harkivban öten meghaltak, kilencen pedig megsebesültek az éjszakai légitámadásban – jelentette a megyei katasztrófavédelem sajtószolgálata. Holodnohirszkij kerületben négy helyszínen felcsaptak a lángok. A mentőcsapatok azonnal munkához láttak, majd az egyik helyszínt újabb csapás érte. Ennek következtében öt ember vesztette életét, közülük négyen a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai voltak, további kilenc ember megsebesült, közülük hatan tűzoltók – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Az ukrán katasztrófavédelem felvételén orosz légicsapásban kigyulladt építményt oltanak a Kijevi területen 2026. június 4-én. Az ukrán légierő szerint reggelre virradóan az orosz hadsereg csaknem háromszáz drónt és rakétát vetett be ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem a drónok zömét elfogta, a támadásokban két ember meghalt, többen megsebesültek (Fotó: MTI/AP/Ukrán katasztrófavédelem)