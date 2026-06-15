Orbán Anita az uniós külügyminiszterek találkozóján: Magyarország újra európai országként viselkedik

Magyarország újra európai országként viselkedik, a nemzetérdeket mindig szem előtt tartva, de azt a szövetségi rendszeren belül érvényesítve – jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter hétfőn Luxemburgban, az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve.

Mint mondta, Magyarország számára az áprilisi választások eredménye egyfajta visszatérést jelent, a szavazók ugyanis egyértelműen kifejezték azt a szándékukat, hogy Magyarország helye Európában van.

Orbán Anita hangsúlyozta: egy új Magyarország született, egy olyan ország, amely megújult elkötelezettséggel tér vissza a közös európai jövő építéséhez.

Ukrajnával kapcsolatban közölte, hogy intenzív, többhetes tárgyalások után sikerült megállapodni Kijevvel. Elmondása szerint a kétoldalú megállapodás rögzíti a kárpátaljai magyar kisebbség jogait az oktatás, a közigazgatás, a szimbólumhasználat és a kultúra területén.

A múlt hét egyik jelentős eredményének nevezte, hogy a megállapodás hivatkozási alapként bekerült az Ukrajna-Európai Unió kisebbségi cselekvési akciótervébe.

Tájékoztatása szerint hétfőn kerül sor az első csatlakozási klaszter megnyitására, amely az alapvető jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot érinti, és amelynek folyamatába beépült a kétoldalú megállapodás is.

Hozzátette: egy úgynevezett köztes benchmark is része lett a megegyezésnek, amelynek értelmében, ha Ukrajna nem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, automatikusan leáll az első klaszterben a csatlakozási folyamat.

Orbán Anita szerint a magyar diplomácia az elmúlt hetekben azt érte el, hogy a megállapodás immár nemcsak kétoldalú keretben, hanem az európai integrációs folyamat részeként is érvényesül, így annak betartatására sor kerül a kétoldalú és az európai keretek között is.

„Magyarország számára ennek a megállapodásnak a teljesítése és végrehajtása Ukrajna európai integrációs folyamatának alapvető feltétele”

– húzta alá.

A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nem támogat semmilyen más megoldást, hanem a meglévő csatlakozási metodológia alapján a teljesítmény- és reformalapú csatlakozást, vagyis a normál folyamatot támogatja.

Kitért arra is, hogy Montenegró továbbra is éllovas a bővítési folyamatban, és Magyarország támogatja a nyugat-balkáni országok európai uniós csatlakozási törekvéseit. Úgy vélte, Montenegró előrehaladása azt mutatja, hogy az elkötelezettség és a reformok meghozzák gyümölcsüket, és reményét fejezte ki, hogy ez az egész régió számára ösztönzést jelent majd.

Közölte azt is, hogy Magyarország támogatja Moldova csatlakozási folyamatát.

Kapcsolódó tartalom Orbán Anita uniós nagykövetekkel egyeztetett Pénteken munkareggelin fogadta Orbán Anita külügyminiszter az Európai Unió tagállamainak Magyarországra akkreditált nagyköveteit.

Kiemelt kép: Orbán Anita külügyminiszter a német hivatali partnerével, Johann Wadephullal közösen tartott sajtóértekezleten Berlinben 2026. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)