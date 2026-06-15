Moszkva tájékoztatást vár Washingtontól az amerikai rendezési elképzelésekről

Moszkva arra számít, hogy Steven Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, valamint Jared Kushner, az elnök veje a közelgő oroszországi látogatása során tájékoztatást ad arról, hogy az amerikai fél miként szándékozik végrehajtani az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozón megvitatott megállapodásokat – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői minszki sajtótájékoztatóján.

„Természetesen számítunk arra, hogy közlik, hogyan tervezik az amerikaiak teljesíteni a kizárólag az ő javaslatukon alapuló megállapodásokat” – mondta.

Emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is kijelentette: elfogadta Donald Trumpnak az ukrajnai helyzet rendezésére vonatkozó javaslatát.

„Elkötelezettek vagyunk a tavaly augusztus 15-én Alaszkában elért megállapodások mellett. (…) És természetesen számítunk arra, hogy az amerikai javaslat alapján egyeztetett álláspontot megvalósítják”

– jelezte Lavrov.

A miniszter közölte, hogy hétfőn Minszkben Aljakszandr Lukasenka belorusz elnökkel megvitatta a nyugati országok – az Egyesült Államok és az európai államok – szerepét „azoknak a kérdéseknek a rendezésében, amelyek messze túlmutatnak magán az ukrajnai konfliktuson, és az Európában, valamint globális szinten érvényes általános biztonsági elveket érintik”.

„Egyetértünk ezekben a kérdésben. Az európaiak a jelenlegi helyzetben téves következtetéseket vonnak le, miszerint Oroszország most vesztésre áll, Ukrajna pedig győzedelmeskedik, ezért ultimátumokat lehet előterjeszteni abban a reményben, hogy Oroszország elfogadja azokat”

– nyilatkozott Lavrov.

„Ezek természetesen téves számítások – nem megfelelő célokkal, és illuzórikusak. Ezt megerősítette a három nagykövet – Nagy-Britannia, Franciaország és Németország nagykövetének – (csütörtöki) látogatása is minisztériumunkban. A helyettesem beszélt velük. Semmi újat nem hoztak” – tette hozzá a miniszter.

Lavrov kérdésre válaszolva kommentálta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely kizárta az oroszt az Ukrajnában védelemre szoruló nyelvek listájáról. A miniszter ezt egyrészt azzal hozta összefüggésbe, hogy Magyarország megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak helyreállításáról.

„Másodszor, éppen a napokban jelentették be, hogy hamarosan megkezdődnek Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási tárgyalásai. Más szavakkal éppen az Európai Unióval folytatandó tárgyalások kezdetén akarták még egyszer hangsúlyozni, hogy az ukrán nácizmus nem tér el az orosz nyelv megsemmisítését célzó politikájától”

– mondta Lavrov.

Zelenszkij írta alá az ukrán parlament által tavaly decemberben megszavazott 4699-IX számú törvényt, amely kizárja az orosz nyelvet az Európai Charta szerint Ukrajnában védelemre jogosult nyelvek listájáról. Az európai regionális vagy kisebbségi nyelvek chartájának ratifikálásáról szóló törvény új változata a BBC beszámolója szerint Ukrajnában a belorusz, a bolgár, a gagauz török, az ivrit, a jiddis, a karaim török, a krími tatár, a krími csecsen, a német, az újgörög, a lengyel, a romani, a rumej görög, a román, a szlovák, a magyar, az urumi török és a cseh nyelvre terjed ki.

A törvény indoklása szerint az orosz nyelv kizárása nem sérti Ukrajna Európai Nyelvi Chartából fakadó kötelezettségeit, mert Ukrajnában az orosz, több évszázados dominanciájának köszönhetően, a nemzeti kisebbségek leggyakrabban használt nyelve marad, és nincs ok azt feltételezni, hogy bármi is fenyegetné.

Kiemelt kép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Makszim Sipenkov)