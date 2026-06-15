Megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról

Az Európai Unió és Ukrajna megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját, azt a klasztert, amely az uniós tagság alapvető értékeit és intézményi követelményeit foglalja magában – közölte hétfőn az uniós tagállamokat tömörítő Tanács.

Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe.

Kiemelt kép: Marta Kos (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)