Megkezdődtek a tárgyalások Ukrajna uniós csatlakozásáról

Az elsőként megnyitott tárgyalási klaszter az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a szabadság, biztonság és jogérvényesülés, a közbeszerzés, a statisztika, valamint a pénzügyi ellenőrzés területét érinti.
Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos luxemburgi sajtótájékoztatóján történelmi jelentőségű előrelépésnek nevezte az Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamatában elért eredményeket, hangsúlyozva, hogy egyetlen ország sem haladt még ilyen mértékben előre a tagsághoz vezető úton úgy, hogy közben a területén háborút vívott és súlyos orosz támadásokkal nézett szembe.
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Kiemelt kép: Marta Kos (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)