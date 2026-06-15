Lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisgép az Egyesült Államokban, sokan meghaltak

Tizenkét ember életét vesztette az Egyesült Államok Missouri államában, amikor lezuhant egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép a Butler Memorial repülőtér közelében – közölte az üzemeltető Skydive Kansas City, valamint a helyi hatóságok.

A Missouri Állami Autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a baleset Butler kisváros térségében, Kansas Citytől mintegy 100 kilométerre délre történt. A gépen a pilóta mellett tizenegy ejtőernyős tartózkodott, és a rendelkezésre álló információk szerint valamennyien életüket vesztették.

Dennis Jacobs, a repülőtér ügyvezető vezetője és Bates megye katasztrófavédelmi igazgatója a Reuters hírügynökségnek elmondta: az egymotoros turbólégcsavaros repülőgép a felszállást követően nem tudott megfelelő magasságot nyerni, majd a kifutópályától pár száz méterre lezuhant.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) előzetes közlése szerint a Pacific Aerospace 750XL típusú repülőgép ejtőernyősök szállítását végezte.

Az amerikai ejtőernyős szövetség adatai szerint 2025-ben mintegy 3,5 millió ugrás mellett 16 halálos ejtőernyős baleset történt az Egyesült Államokban. A mostani esetet nem számítva az elmúlt tíz évben nyolc, ejtőernyős tevékenységhez kapcsolódó halálos repülőgép-baleset történt,

amelyek összesen 25 ember életét követelték.

A kiemelt kép illusztráció: Lezuhant kisrepülőgép roncsa lángol a brazil esőerdőben (Fotó: MTI/EPA)