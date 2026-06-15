Tömeges csapást mért kijevi, harkivi és dnyiprói hadiipari vállalatokra, valamint katonai repülőterekre és hadkiegészítő parancsnokságokra az orosz hadsereg – közölte hétfő reggel a moszkvai védelmi minisztérium.

A tárca szerint a nagy hatótávolságú légi, szárazföldi és tengeri indítású precíziós fegyverekkel és csapásmérő drónokkal végrehajtott támadás válasz volt az orosz területen elkövetett „terrortámadásokra”. A minisztérium tájékoztatása szerint az összes kijelölt célpontot eltalálták.

Az Ukrajnában harcoló orosz Nyugat, Észak és a Dél csapatcsoportosítás sajtóközpontjai hétfő reggel arról számoltak be, hogy az orosz erők az elmúlt 24 órában ukrán fegyveres erők 99 drónirányító állását semmisítették meg.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője hétfő délelőtt azt mondta a Vesztyi hírszolgálatnak, hogy Kosztyantinivkában folytatódik a délnyugati részen bekerített ukrán erők megsemmisítése. A tisztségviselő a Max messengeren vasárnap este közzétett videójában azt állította, hogy az orosz fegyveres erők Himik (Molocsarka) és Roszkisne nemrégiben történt elfoglalásával ellenőrzésük alá vonták az ukrán hadsereg fő utánpótlási útvonalát a város térségében.

Pusilin szerint ezeknek a településeknek a bevétele lehetővé teszi a Sztyenki település környékén kialakult „zseb” felszámolását, valamint az ukrán erők Izsevka és Olekszievo-Druzskivka felé való visszaszorítását.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnap esti közleményében azt állította, hogy Kijev a nyugati közönségnek szánt, közelgő harctéri fordulatot ígérő kijelentései ellenére nemcsak tisztában van vele, hogy a közeljövőben elveszíti Kosztyantinivkát, Druzskivkát és Kramatorszkot, amit az egész Szlavjanszk-Kramatorszk agglomeráció elvesztése követ majd, de fel is készül erre.

A tárca emlékeztetett arra, hogy Kramatorszkból június 9-től megkezdték a 17 év alatti gyermekekkel rendelkező családok „kényszerevakuálását”. Vasárnapig a városból már elszállították a Kramatorszki Nehézgépgyár főbb termelési kapacitásait 3500 alkalmazottal együtt, jelenleg pedig sürgősséggel folyik a páncélozott járművek javítására és felújítására szakosodott Novokramatorszki Gépgyár, a nagy kaliberű tüzérségi lövegcsöveket gyártó Sztarokramatorszki Gépgyár, valamint az egyebek között kohászati, hajóépítési, atomerőművi berendezéseket, reaktorfelszereléseket, speciális szivattyúkat és turbinákat gyártó Enerhomasszpecsztal üzem evakuálásának előkészítése.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium)