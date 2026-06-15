Kibervédelmi támogatást nyújt Ukrajnának a súlyos támadások esetén az Európai Unió

Jóváhagyta az európai uniós tagállamok kormányainak képviselőiből álló tanács Ukrajna csatlakozását az uniós kiberbiztonsági tartalékhoz hétfőn, így az ország rendkívüli uniós támogatást vehet igénybe nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén.

Az Európai Unió kiberbiztonsági ügynöksége (ENISA) által kezelt tartalék megbízható magánszolgáltatók bevonásával nyújt incidenskezelési szolgáltatásokat jelentős vagy nagymértékű kibertámadások kezeléséhez – emlékeztetett közleményében az Európai Bizottság.

Az uniós végrehajtó testület szerint a döntés az EU és Ukrajna közötti szoros együttműködést tükrözi, és összhangban áll a felek stratégiai digitális partnerségével.

Az intézkedés egyben része azoknak a szélesebb körű uniós erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy az EU és partnerei felkészülten, gyors reagálással és közös szakértelemmel tudjanak fellépni a folyamatosan változó kiberveszélyekkel szemben.

Henna Virkkunen technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős uniós biztos a döntés kapcsán hangsúlyozta: Ukrajna csatlakozásával erősödik a közös védelem, és megerősítést nyer az európai digitális jövő alapját jelentő szolidaritás elve. Hozzátette, hogy a kibertámadások állandó fenyegetése közepette az egység jelenti a legnagyobb erőt.

Az uniós kiberbiztonsági szolidaritási jogszabály alapján Moldova már 2024-ben csatlakozott a tartalékhoz – emlékeztetett az Európai Bizottság.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közös kijevi sajtóértekezletükön 2024. február 24-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)