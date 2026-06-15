Ketrecharcos gála zajlott a Fehér Ház kertjében Donald Trump születésnapján

Több ezren voltak jelen a Fehér Ház kertjében azon a ketrecharcos gálán, amelyet magyar idő szerint hétfő hajnalban rendeztek meg az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját ünneplő események részeként, Donald Trump elnök 80. születésnapjára időzítve.

Amerikai médiajelentések szerint mintegy 4300-an vettek részt az eseményen, Trump és családja kíséretében több kormányzati képviselő is jelen volt, emellett 85 ezer embert vártak egy közeli szurkolói zónába, ahol óriáskivetítőn lehetett nyomon követni az Ultimate Fighting Championship (UFC) szervezet által lebonyolított program hét mérkőzését.

A vegyes harcművészeti program főmeccsét a könnyűsúlyú bajnok, a spanyol színekben versenyző Ilia Topuria és az amerikai Justin Gaethje vívta, s meglepetésre utóbbi technikai KO-val nyert a korábban mind a 17 mérkőzésén győztes címvédő ellen.

A mindenkori amerikai elnök hivatalos washingtoni lakó- és munkahelyének számító Fehér Ház kertjében a mostani volt a valaha megrendezett első profi sportesemény, amelyre hírek szerint körülbelül 60 millió dollárt költött a UFC.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (k) a Fehér Ház déli kertjében felállított küzdőtéren 2026. június 15-én (Fotó: Evan Vucci/pool/AFP)