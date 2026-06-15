Két férfit sebesített meg egy medve a székelyföldi Kászonújfaluban

Medve sebesített meg két férfit hétfőn Székelyföldön, a Hargita megyei Kászonújfaluban. Mindkét áldozat több sérülést szenvedett, de nincsenek életveszélyben – számolt be az Agerpres román hírügynökség.

A férfiak a Hargita megyei településtől nagyobb távolságra található legelőn tartózkodtak, egy állatok itatására használt forrást takarított ki, amikor rájuk támadt a medve. Az állat előbb az idősebb, 51 éves férfit támadta meg, de miután annak 29 éves társa a segítségére sietett, őt is megsebesítette – írta a hírügynökség.

Az áldozatokat a csíkszeredai sürgősségi kórházba szállították. A kórház illetékesei szerint mindkét áldozatot a combján és a lábszárán harapta meg a nagyvad, az idősebb férfi az alkarján is sérüléseket szenvedett és a kéztőcsontja is eltört.

András Tamás, Kászonaltíz község polgármestere – ahova közigazgatásilag Kászonújfalu is tartozik – közölte, hogy kedden döntenek az állat kilövéséről.

Romániában az elmúlt hetekben számos településről jelezték, hogy jelentősen megszaporodott a lakott területre bejáró nagyvadak száma, továbbá legalább két haláleset kapcsán merült fel a gyanú, hogy a mezőn talált holtesteken látható sérüléseket medve okozhatta.

Legutóbb múlt vasárnap vesztette életét egy 34 éves férfi medvetámadás következtében az erdélyi Szeben megyében.

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