Keir Starmer szerint helyre kell állítani a díjmentes hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban

Keir Starmer brit miniszterelnök üdvözölte az Egyesült Államok és Irán megállapodását az ellenségeskedések beszüntetéséről.

Leszögezte ugyanakkor, hogy mostantól a memorandum teljes körű végrehajtása az elsődleges feladat, és ennek egyik központi eleme a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának helyreállítása. Starmer kiemelte azt is, hogy Irán soha nem tehet szert nukleáris fegyverekre.

Előzőleg Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői közös nyilatkozatban üdvözölték az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodást, és jelezték: készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, ha Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz nukleáris programjának korlátozására. A munkáspárti brit miniszterelnök ugyanakkor hétfőn külön nyilatkozatban is méltatta az elért egyezséget, amelyet áttörésnek nevezett.

A Downing Street által ismertetett nyilatkozatában Keir Starmer hangsúlyozta, hogy ez az az előrelépés, amelyben Nagy-Britannia a konfliktus kezdete óta mindig is reménykedett. A brit kormányfő szerint most annak biztosítására kell összpontosítani a figyelmet, hogy a Hormuzi-szoros az amerikai-iráni memorandum teljes körű végrehajtásának keretében újból megnyíljon és folyamatosan nyitva is maradjon a hajóforgalom számára, mindemellett a megállapodásnak az iráni nukleáris fejlesztési programról szóló elemeit is részleteiben véglegesíteni kell.

Keir Starmer külön kiemelte, hogy helyre kell állítani a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának szabadságát, enyhítve a vízi út zárlata okozta, hónapok óta érzékelhető súlyos globális gazdasági hatásokat.

A Hormuzi-szoros a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonala, amelyen a globális nyersolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítmányok 20 százaléka, emellett nagy mennyiségű mezőgazdasági és ipari nyersanyag haladt át, mielőtt Irán az Egyesült Államok és Izrael által ellene indított hadműveletek kezdete után gyakorlatilag lezárta a Perzsa-öbölből kivezető szűk tengeri átjárót.

Hétfői nyilatkozatában a brit miniszterelnök leszögezte, hogy Nagy-Britannia partnereivel együtt folytatja a munkát a Hormuzi-szoros díjmentes hajóforgalmának helyreállítására, beleértve – ha ez szükségessé válik – egy olyan védelmi jellegű, független többnemzetiségű erő felállítását, amelynek tervezésében London és Párizs eddig is vezető szerepet töltött be. Keir Starmer szerint ennek az alakulatnak a feladatai közé tartozna megállapodásos alapon a vízi út aknamentesítéséhez nyújtandó segítség.

A brit és a francia kormány a múlt hónapban jelentette be, hogy többnemzetiségű tengeri koalíció létrehozását kezdeményezte a Hormuzi-szoros teljes újranyitására és díjmentes használatának biztosítására, és London rögtön jelezte is, hogy e kezdeményezés jegyében jelentős mennyiségű hadfelszerelést telepít a térségbe. A brit kontingensben önállóan működő aknamentesítő eszközök, ellenséges támadóeszközök észlelésére, nyomonkövetésére és elhárítására alkalmas, nagy sebességű vízi drónok és Typhoon harci repülőgépek szerepelnek.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Betty Laura Zapata)