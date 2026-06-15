J. D. Vance: Irán akár több százmilliárd dolláros újjáépítési alaphoz is hozzáférhet

Iránnak lehetősége lesz hozzáférni egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alaphoz, amennyiben tartja magát az Egyesült Államokkal megkötött megállapodáshoz – jelentette ki J. D. Vance amerikai alelnök hétfőn a vasárnap létrejött egyezség részleteivel kapcsolatban.

Az alelnök a CBS televízió reggeli műsorának adott interjúban elmondta, hogy az újjáépítési alapot az öböl menti országok koalíciója hozhatja létre, hogy abból finanszírozzák az Iránban szükséges újjáépítést.

„Az Egyesült Államok nyitottan áll ahhoz, hogy az öböl menti nemzetek beruházzanak az újjáépítésbe, de csak akkor, ha Irán lezárja nukleáris programját, nem tárol tovább dúsított uránkészletet, és valóban késznek mutatkozik ezek ellenőrzésére” – fogalmazott.

Vance megerősítette, hogy az Egyesült Államok hajlandó tárgyalni befagyasztott iráni vagyonelemek hozzáférhetővé tételéről, de cáfolta, hogy az Irán által hangoztatott mintegy 25 milliárd dolláros összegről lenne szó. A zárolt vagyonok feloldásánál sokkal jelentősebbnek mondta azt, hogy Irán mentesülhet a szankciók alól, amennyiben hosszú távon tartja magát az atomprogramot illetően tett vállalásokhoz.

Az alelnök az interjúban ígéretet tett arra, hogy a washingtoni kormány a héten nyilvánosságra hozza az Iránnal létrejött megállapodás, azaz a pénteken Genfben aláírni tervezett egyetértési nyilatkozat teljes szövegét.

Kiemelt kép: J. D. Vance amerikai alelnök (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)