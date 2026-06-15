Emmanuel Macron: A francia repülőgép-hordozó néhány napon belül bevethető a Hormuzi-szorosban

A Charles de Gaulle francia repülőgép-hordozó két-három napon belül bevethető az Hormuzi-szorosban az amerikai–iráni megállapodás megerősítése után – mondta Emmanuel Macron államfő a franciaországi Evianban hétfő este kezdődő G7-csúcstalálkozóról adott interjúban.

„Létrehoztunk egy küldöttséget a britekkel a Hormuzi-szoros újbóli megnyitására, és a Charles de Gaulle, a körülötte lévő hajókkal együtt a megállapodás megerősítését követő két-három napon belül bevethető” – mondta a köztársasági elnök a TF1 kereskedelmi csatorna híradójának adott élő interjúban.

Emmanuel Macron jelezte, hogy mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy az irániak ne kérjenek díjat az áthaladásért.

„Mi a nemzetközi jogot védjük, és mindent meg fogunk tenni, hogy ne legyen díjfizetés a szorosban, amelyen a világ szénhidrogén-termelésének egyötöde halad át” – mondta a francia elnök, egy nappal a Washington és Teherán közötti megállapodás bejelentése után, amely a szoros újbóli megnyitását irányozza elő.

Emmanuel Macron emlékeztetett arra, a díjfizetés bevezetése ellentétes lenne a nemzetközi joggal, és következményeként az árak az egész világon emelkednének.

A francia elnök szerint tárgyalni kell az iráni nukleáris programról is, annak érdekében, hogy az Iránban található magas fokon dúsított uránkészletet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete alatt semlegesítsék.

„A 450 kg 60 százalékos tisztaságúra dúsított uránt, amely közel áll az atomfegyver előállításához szükséges 90 százalékos dúsításhoz, „vagy ki kell vonni, vagy hígítani kell” – jelentette ki a francia elnök, miközben értesülések terjedtek el arról, hogy ez a készlet teljesen hígításrakerülhet Iránban.

Ezután biztosítani kell, hogy ennek az ügynökségnek (NAÜ) legyen tényleges ellenőrzése afelett, hogy az irániak ne tudjanak a következő hónapokban és években újraszerveződni annak érdekében, hogy újra dúsított uránt állítsanak elő és fegyvereket gyártsanak belőlehangsúlyozta Macron.

Az iráni helyzet lesz az egyik fő témája a hétfő este kezdődő G7-es csúcstalálkozónak, mindenekelőtt kedden egy munkavacsora keretében a tagországok (Németország, Kanada, Franciaország, Egyesült Államok, Olaszország, Egyesült Királyság és Japán), valamint Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Katar vezetőinek részvételével.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)