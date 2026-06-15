Az izraeli hadsereg korlátlan ideig marad Libanonban, Szíriában és Gázában – közölte Jiszráel Kac védelmi miniszter

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter hétfő reggel bejelentette, hogy az izraeli hadsereg korlátlan ideig Libanonban, Szíriában és a Gázai övezetben marad. Pakisztán és Irán szerint az amerikai-iráni megállapodás Libanonra is kiterjedő, azonnali tűzszünetet tartalmaz.

„Az izraeli hadsereg korlátlan ideig a biztonsági övezetekben marad Libanonban, Szíriában és a Gázai övezetben, hogy onnan védje az izraeli határt és a településeket a dzsihadista erőkkel szemben” – közölte Kac. Benjámin Netanjahu miniszterelnök egyelőre nem reagált nyilvánosan az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodásra.

Kac hangsúlyozta, hogy Izrael „a jelenlegi és a jövőbeni nyomás ellenére is” ellenzi az izraeli hadsereg kivonását Libanonból. Elmondása szerint Netanjahu ezt közölte Donald Trump amerikai elnökkel és más magas rangú amerikai tisztségviselőkkel is, ő maga pedig ugyanezt az álláspontot ismertette Pete Hegseth amerikai védelmi miniszterrel. „Ha Irán a libanoni események miatt megtámadja Izraelt, teljes erővel fogunk visszavágni, és világosan megmutatjuk az erőviszonyokat” – tette hozzá Kac.

„Izrael nem alárendeltje az Egyesült Államoknak, hanem független és szuverén állam”

– írta az X közösségi oldalon Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter. Hozzátette, hogy a megállapodás nem kötelezi Izraelt, mert szerinte az amerikai-iráni egyezség nem nyújt megfelelő választ Izrael biztonsági kihívásaira.

„Nem érhetjük be kevesebbel, mint a Hezbollah lefegyverzésével. Nem szabad kivonulnunk egyetlen olyan területről sem, amelyet katonáink elfoglaltak és megtisztítottak a terrorista infrastruktúrától” – közölte Bengvír.

„Minden Libanonból Izrael ellen indított drón vagy rakéta után Izrael csapást mér Dahíjára.”

„Ez volt az elrettentés egyensúlya még néhány hónappal ezelőtt is, és semmilyen körülmények között sem szabad feladnunk” – tette hozzá. Izraelben az ellenzék is bírálta az amerikai-iráni megállapodást. A szociáldemokrata-liberális Demokraták párt vezetője, Jaír Golán szerint az egyezség „Izrael feje felett született meg”.

Az egyezmény „milliárdokat juttat az ajatollahok rezsimjének, érintetlenül hagyja a nukleáris infrastruktúrát, változatlanul fenntartja a ballisztikus fenyegetést, és mentőövet dob a teheráni gyilkos rezsimnek” – vélekedett Golán.

A libanoni tűzszünet fél nappal azután lép életbe, hogy Izrael csapást mért Bejrút Dahíja negyedére, miközben Irán válaszcsapással fenyegetőzött, ami az izraeli polgári védelem előírásainak szigorításához vezetett.

Donald Trump közbenjárt annak érdekében, hogy Irán ne válaszoljon a bejrúti bombázásra újabb, Izrael ellen irányuló ballisztikus rakétákkal. A The Wall Street Journalnak nyilatkozva Trump megismételte Netanjahuval szembeni korábbi éles bírálatát a Dahíjában végrehajtott izraeli támadás miatt.

„Bibinek nem kellett volna ezt megtennie. Egyáltalán nem tetszett. Két kis rakétát lőttek ki, és messze elhibázták a célpontjukat. Erre visszalőnek, aztán ő is visszalő, és ez az egész soha nem ér véget a Közel-Keleten”

– mondta Trump, aki szerint Netanjahu támogatja az Iránnal kötendő megállapodást. „Bibi rendben van ezzel. Miért jó ez Bibinek? Mert Irán semmilyen körülmények között sem juthat atomfegyverhez” – mondta az amerikai elnök, aki a The New York Timesnak adott interjújában is bírálta Netanjahut. „Nagyon nehéz ember” – mondta róla, és hozzátette, hogy az izraeli támadások majdnem meghiúsították az Iránnal kötendő megállapodást.

„Őszintén szólva nagyon hálásnak kellene lennie nekünk azért, amit tettünk. Mert ha Iránnak atomfegyvere lenne, Izrael két óráig sem létezne”

– tette hozzá Donald Trump. A Dahíja elleni vasárnapi izraeli támadás a tárgyalások összeomlásával fenyegetett, ezért felgyorsították a végleges szöveg kidolgozását, amely további engedményeket biztosított Iránnak annak fejében, hogy lemondjon a vasárnapról hétfőre virradó éjszakára tervezett Izrael elleni támadásokról. Az iráni külügyminiszter-helyettes szerint Irán egyik feltétele a bejrúti bombázásra adott rakétaválasz elmaradásáért Izrael dél-libanoni kivonulása volt, ezt a feltételt azonban Izrael teljes mértékben elutasítja.

„Ne legyen több izraeli támadás Libanon területén sehol, de ne legyen több támadás Izrael ellen sem semmilyen más fél részéről, beleértve a (libanoni síita) Hezbollahot is.”

„Ez egy hosszú és szép béke kezdete lehetne” – ne tegyük tönkre! – írta az amerikai elnök a Dahíja elleni csapást követően a Truth Social közösségi oldalon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó. MTI/EPA/Atef Szafadi)