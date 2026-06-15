Az egyre súlyosbodó katonahiánnyal is szembesülnek az oroszok az ukrajnai fronton

Oroszország jelentős veszteségeket szenvedett el a fronton, miközben az utánpótlás biztosítása egyre nehezebbé vált. A szakértők szerint a hadsereg folyamatosan új toborzási hullámokat indít, és egyre nagyobb mértékben támaszkodik pénzügyi ösztönzőkre és kényszerítő intézkedésekre – számolt be a CNN.

A háború „felőrli” a katonai állományt:

a magas veszteségek és a hosszú frontszolgálat miatt sok egység kimerült, miközben az utánpótlás nem képes lépést tartani a veszteségekkel.

A CNN által idézett elemzések szerint Oroszországban

egyre nehezebb önkénteseket találni a hadseregbe.

A magas pénzügyi jutalmak és aláírási bónuszok sok esetben már nem elegendőek.

Ezzel párhuzamosan a társadalmi elégedetlenség is nő. Egyes orosz politikusok és elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a háború miatt kialakuló veszteségek, gazdasági terhek és korrupciós problémák hosszabb távon belső instabilitáshoz vezethetnek.

A katonahiány a harctéri helyzetre is közvetlen hatással van. Szakértők szerint a létszámhiány miatt Oroszország gyakran kényszerül „felőrlő” jellegű támadásokra, ahol a cél a területi előrehaladás, még jelentős veszteségek árán is.

Ez a stratégia ugyan rövid távon fenntarthat bizonyos nyomást az ukrán védelemre, de hosszú távon egyre nagyobb terhet ró az orosz haderőre. A konfliktus elhúzódása mindkét fél számára komoly kihívásokat jelent, de

az orosz oldalon különösen látványos a személyi állomány „kifáradása”.

A szakértők szerint ez a tendencia kulcsfontosságú tényező lehet a háború jövőbeli alakulásában.