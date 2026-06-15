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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Az egyre súlyosbodó katonahiánnyal is szembesülnek az oroszok az ukrajnai fronton

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Szerző: hirado.hu
Forrás: CNN
2026.06.15. 06:04

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
A háború elhúzódása miatt egyre súlyosbodó emberi erő hiánnyal küzd Oroszország, a CNN által idézett elemzések szerint a helyzet nem pusztán katonai, hanem politikai és társadalmi válsághoz is vezethet.

Oroszország jelentős veszteségeket szenvedett el a fronton, miközben az utánpótlás biztosítása egyre nehezebbé vált. A szakértők szerint a hadsereg folyamatosan új toborzási hullámokat indít, és egyre nagyobb mértékben támaszkodik pénzügyi ösztönzőkre és kényszerítő intézkedésekre – számolt be a CNN.

A háború „felőrli” a katonai állományt:

a magas veszteségek és a hosszú frontszolgálat miatt sok egység kimerült, miközben az utánpótlás nem képes lépést tartani a veszteségekkel.

A CNN által idézett elemzések szerint Oroszországban

egyre nehezebb önkénteseket találni a hadseregbe.

A magas pénzügyi jutalmak és aláírási bónuszok sok esetben már nem elegendőek.

Ezzel párhuzamosan a társadalmi elégedetlenség is nő. Egyes orosz politikusok és elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a háború miatt kialakuló veszteségek, gazdasági terhek és korrupciós problémák hosszabb távon belső instabilitáshoz vezethetnek.

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A katonahiány a harctéri helyzetre is közvetlen hatással van. Szakértők szerint a létszámhiány miatt Oroszország gyakran kényszerül „felőrlő” jellegű támadásokra, ahol a cél a területi előrehaladás, még jelentős veszteségek árán is.

Ez a stratégia ugyan rövid távon fenntarthat bizonyos nyomást az ukrán védelemre, de hosszú távon egyre nagyobb terhet ró az orosz haderőre. A konfliktus elhúzódása mindkét fél számára komoly kihívásokat jelent, de

az orosz oldalon különösen látványos a személyi állomány „kifáradása”.

A szakértők szerint ez a tendencia kulcsfontosságú tényező lehet a háború jövőbeli alakulásában.

Kiemelt kép: Egy orosz katona ZALA Lancet típusú harci drónt szerel össze ukrán területen 2026. április 21-én, az Ukrajna elleni orosz háború ötödik évében. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)
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