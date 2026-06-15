A Hezbollah nem hajtott végre műveleteket az amerikai–iráni megállapodás óta

A Hezbollah az amerikai–iráni megállapodás bejelentése óta nem hajtott végre műveleteket, és a tűzszünet fenntartását attól teszi függővé, hogy Izrael betartja-e annak feltételeit – mondta a Reutersnek hétfőn a libanoni síita szervezet egyik tisztségviselője.

A névtelenséget kérő forrás szerint a Hezbollah továbbra is elutasítja az izraeli hadsereg úgynevezett szabad mozgását Libanonban. Azt is mondta, hogy Irán azért halasztotta el az Egyesült Államokkal kötött megállapodás aláírását, hogy figyelemmel kísérje, Izrael betartja-e a Libanonra vonatkozó tűzszünetet.

A Hezbollah egyelőre nem kommentálta hivatalosan a Washington és Teherán között létrejött megállapodást.

Libanoni és külföldi biztonsági források szerint a megállapodás bejelentése óta jelentősen mérséklődtek a harcok Dél-Libanonban, noha Izrael továbbra is fenntartja, hogy nem vonul ki az általa ellenőrzött dél-libanoni biztonsági övezetből. Bár a hétfőn bejelentett amerikai-iráni megállapodás az összes fronton – így Libanonban is – a katonai műveletek azonnali és tartós beszüntetését irányozza elő, a libanoni hatóságok arra szólították fel a kitelepítetteket, hogy egyelőre ne térjenek vissza otthonaikba.

A libanoni front az amerikai–iráni tárgyalások egyik legnehezebb kérdésének bizonyult az elmúlt hetekben.

Teherán következetesen azt hangoztatta, hogy a Washingtonnal kötendő megállapodásnak ki kell terjednie a libanoni harcok leállítására is, és a Hezbollah és Izrael közötti tűzszünetet a rendezés egyik feltételének tekintette. Bár Izrael és Libanon június elején amerikai közvetítéssel megállapodott egy tűzszünet végrehajtásáról, a Hezbollah elutasította az egyezséget, Izrael pedig közölte, hogy nem vonja ki erőit Dél-Libanonból. A harcok ezt követően is folytatódtak, vasárnap pedig izraeli légicsapás érte Bejrút déli elővárosait, miután a Hezbollah lövedékeket indított észak-izraeli célpontok felé.

Az iráni támogatású Hezbollah március 2-án, Teherán melletti kiállásként kezdett támadásokat Izrael ellen, amire az izraeli hadsereg kiterjedt hadműveletekkel válaszolt. Az amerikai–iráni konfliktus kiterjedése Libanonban követelte a legtöbb halálos áldozatot: a harcokban csaknem 3800 ember vesztette életét, és mintegy 1,2 millióan kényszerültek elhagyni otthonukat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Jajha Arhab)