98 évesen sem vonulna vissza: két éve harcol a visszatérésért egy amerikai bírónő

Nem volt hajlandó foglalkozni az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága a 98 éves Pauline Newman bírónő ügyével, aki több mint két éve küzd a visszatéréséért az alkalmasságát firtató bírósági eljárással szemben.

Newman 1984-ben került a szabadalmi ügyekben országos hatáskörrel eljáró szövetségi fellebbviteli bíróságra, és azóta az amerikai szabadalmi jog egyik legismertebb alakjává vált. A bíróságon 2023-ban kezdtek komolyabban foglalkozni Newman alkalmasságának kérdésével, miután munkatársai azt jelezték, hogy a bírónál memóriaproblémákat, zavartságot, üldözési képzeteket és időnként dühkitöréseket tapasztaltak.

A bíróság szerint ezek az esetek komoly kérdéseket vetettek fel azzal kapcsolatban, hogy a még Ronald Reagan elnök által kinevezett Newman továbbra is alkalmas-e a bírói munkára. A bírónő viszont visszautasította az állításokat, és azt állította, hogy semmi nem indokolja a félreállítását.

A bíróság végül felfüggesztette, arra hivatkozva, hogy nem működött együtt az alkalmasságát vizsgáló eljárásban. Newman ezt követően több fórumon is megtámadta a döntést, és azzal érvelt, hogy megsértették alkotmányos jogait, mivel szerinte szövetségi bírót csak a kongresszus távolíthat el hivatalából.

Az alsóbb fokú bíróságok azonban rendre elutasították kereseteit, mondván, hogy az igazságszolgáltatásnak joga van saját tagjai alkalmasságának vizsgálatára és szükség esetén fegyelmi intézkedések meghozatalára.

Newman végül a legfelsőbb bírósághoz fordult, remélve, hogy felülvizsgálják ügyét. A testület azonban hétfőn nem vállalta az ügy érdemi vizsgálatát, így a bíró felfüggesztése érvényben marad.

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