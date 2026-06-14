Trump azt közölte Putyinnal, hogy mind az EU-ra, mind Ukrajnára hatna a harcok beszüntetése érdekében

Donald Trump amerikai elnök közölte orosz hivatali partnerével, hogy a harcok beszüntetése érdekében kész befolyást gyakorolni mind az európai országokra, mind Ukrajnára – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója vasárnap Moszkvában.

Közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott a nap folyamán Trumppal, egyebek között felköszöntve őt 80. születésnapja alkalmából és sikert kívánva neki a labdarúgó-világbajnokság megrendezéséhez.

„Trump ismét hangsúlyozta a harci cselekmények leállításának szükségességét. Kijelentette, hogy kész befolyást gyakorolni mind az európai partnerekre, mind Kijevre, egyebek között a küszöbönálló G7-csúcstalálkozón”

– mondta Usakov.

Putyin a konfliktus elhúzásával vádolta az EU-t és Kijevet

Vlagyimir Putyin orosz elnök amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében a harcok elhúzásának szándékával vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát – ismertette Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója.

„Az európaiak és (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) kétségtelenül megpróbálnak majd mindent pontosan fordítva beállítani, és csak olyan ötleteket tudnak majd felvetni, amelyek célja a konfliktus elhúzása és a harci cselekmények folytatása”

– mondta.

Putyin hozzátette, hogy az oroszországi békés infrastruktúra támadása „nem fogja megváltoztatni Ukrajna kritikus helyzetét a harctéren”.

„Közvetlenül Zelenszkijnek érdemes lenne átadni, hogy ne felejtse el a holokauszt tragédiáját, ami helyett náci bűnözők újratemetését rendezi meg ünnepélyesen” – tolmácsolta Usakov Putyin Trumphoz intézett szavait.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)