Tragédia Brazíliában: meghalt egy fiatal nő, akit biztosítókötél nélkül dobtak le az egyik hídról – VIDEÓ

A szörnyű balesetről készült felvétel futótűzként terjedt a világhálón, a rendőrség felelősöket keres, három embert már őrizetbe vettek.

A 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a São Paulo állambeli Limeira mellett található, „Csontváz-híd” néven ismert helyszínen készült kötélugrásra, de a biztonsági kötelet nem rögzítették hozzá. A felszerelés hiányára csak akkor derült fény, mikor a nő a 40 méteres magasságból a mélybe vetette magát– számolt be a Today.it.

Közvetlenül a tragédia előtt még képeket posztolt az ugrásra készülő fiatal nő a közösségi oldalán, aki bejegyzésében viccesen fel is vetette, hogy vajon ki az az őrült, aki megengedte neki, hogy leugorjon a hídról.

A szörnyű tragédiáról készült videó futótűzként terjedt a világhálón, a felvételen látható, ahogy a szervezők elkísérik az ugrani készülő lányt a platformhoz.

A start után pedig hallani, ahogy a nézők közül többen felkiáltanak, hogy nincs meg a kötél. A mentők már nem tudtak segíteni a mélybe zuhanó 21 éves extrém sportolón, aki a helyszínen életét vesztette. Barátját, aki szemtanúja volt a szörnyű balesetnek sokkos állapotban szállították kórházba.

Hat embert már kihallgatott, közülük pedig

három főt már őrizetbe vett a limeirai rendőrség.

A nyomozás arra irányul, hogy kiderüljön, ki hibázott a felszerelés ellenőrzése és az extrém sportesemény lebonyolítása során.

Kiemelt kép forrása: Today.it/Facebook