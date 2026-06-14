Műsorújság
HU
EN
RO
#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Tragédia Brazíliában: meghalt egy fiatal nő, akit biztosítókötél nélkül dobtak le az egyik hídról – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
2026.06.14. 17:34

Főoldal / Külföld

Csak felnőtteknek!

Az oldal alkalmas kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

Tartalma a 2010. évi CLXXXV. médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartozik.

| Szerző: hirado.hu
A szörnyű balesetről készült felvétel futótűzként terjedt a világhálón, a rendőrség felelősöket keres, három embert már őrizetbe vettek.

A 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas a São Paulo állambeli Limeira mellett található, „Csontváz-híd” néven ismert helyszínen készült kötélugrásra, de a biztonsági kötelet nem rögzítették hozzá. A felszerelés hiányára csak akkor derült fény, mikor a nő  a 40 méteres magasságból a mélybe vetette magát– számolt be a Today.it.

Közvetlenül a tragédia előtt még képeket posztolt az ugrásra készülő fiatal nő a közösségi oldalán, aki bejegyzésében viccesen fel is vetette, hogy vajon ki az az őrült, aki megengedte neki, hogy leugorjon a hídról.

A szörnyű tragédiáról készült videó futótűzként terjedt a világhálón, a felvételen látható, ahogy a szervezők elkísérik az ugrani készülő lányt a platformhoz.

A start után pedig hallani, ahogy a nézők közül többen felkiáltanak, hogy nincs meg a kötél. A mentők már nem tudtak segíteni a mélybe zuhanó 21 éves extrém sportolón, aki a helyszínen életét vesztette. Barátját, aki szemtanúja volt a szörnyű balesetnek sokkos állapotban szállították kórházba.

Hat embert már kihallgatott, közülük pedig

három főt már őrizetbe vett a limeirai rendőrség.

A nyomozás arra irányul, hogy kiderüljön, ki hibázott a felszerelés ellenőrzése és az extrém sportesemény lebonyolítása során.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Today.it/Facebook

balesetextrém sporthalálesethídtragédia Brazília

VilágPont Járai Judittal

Ajánljuk még

 