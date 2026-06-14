Szlovákia államfője szerint nem vezet jószomszédi kapcsolatokhoz Magyar Péter retorikája

Peter Pellegrini szlovák államfő egy vasárnapi televíziós beszélgetőműsorban bírálta Magyar Péter miniszterelnöknek azt a korábban tett kijelentését, hogy „Magyarország saját magával szomszédos.”

Peter Pellegrini a szlovák JOJ 24 kereskedelmi hírcsatorna politikai műsorában több más belpolitikai téma mellett a szlovák–magyar kapcsolatok időszerűségeire is kitért. Ezzel összefüggésben Magyar Péter miniszterelnöknek a nemzeti összetartozás napján tett azon kijelentését is véleményezte, amely szerint

„Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos”.

A szlovák államfő azt mondta: nem szeretné, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok olyan témává váljanak, amelyek ronthatják a kétoldalú viszonyt, és a szlovákiai választások előtt polarizálják a szlovák társadalmat.

„Nem tartom jó retorikának, amely jószomszédi kapcsolatokhoz vezetne”

– mondta a TASR szlovák hírügynökség jelentése szerint Peter Pellegrini Magyar Péter korábbi megfogalmazása és Felvidékkel kapcsolatos kijelentései kapcsán. A szlovák államfő kijelentette:

bízik benne, hogy a szlovák és a magyar miniszterelnök, Robert Fico és Magyar Péter tervezett találkozójuk során megtalálják a módot a helyzet megnyugtatására.

Magyar Péternek azt a kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos, korábban Juraj Blanár szlovák külügyminiszter visszautasította.

Kiemelt kép: Peter Pellegrini szlovák elnök (Fotó: MTI/EPA/Sarah Yenesel)