Román kormányalakítás: Ilie Bolojan ellenséges lépésként értékelte az államfő döntését

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke „ellenséges lépésként”, pártja megosztására tett kísérletként értelmezi Nicusor Dan államfő döntését, hogy Adrian Vestea PNL-s politikust kérte fel kormányalakításra.

A PNL elnöke vasárnap a Facebook-oldalán azt írta, hogy tudomásul vette az államfő döntését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Nicusor Dan sem őt személyesen, sem a PNL vezetését nem tájékoztatta előzetesen arról.

Bolojan „ellenséges lépésként” értékelte az államfő döntését, mely szerinte a liberális párt megosztására irányul.

Mint fogalmazott, ez a szándék már akkor sejthető volt, amikor a Szociáldemokrata Párt (PSD) megbuktatta az általa vezetett kormányt.

„Előzetes egyeztetés nélkül ráerőltetni egy pártra a soraiból származó miniszterelnököt, ráadásul úgy, hogy az alakulat vezető testületei korábban minden döntést egyhangúlag hoztak meg, a lojális politikai együttműködés összes alapelvét sérti” – idézte az Agerpres román hírügynökség Ilie Bolojant.

A PNL elnöke hozzátette: rövidesen összehívják a párt országos politikai büróját, mely értékeli a kialakult helyzetet, és dönt a további lépésekről.

Nicusor Dan román államfő vasárnap reggel jelentette be, hogy Eugen Tomac európai parlamenti képviselő visszaadta kormányalakítási megbízását, és helyette Adrian Vesteát, a PNL első alelnökét, a Brassó megyei önkormányzat elnökét, korábbi fejlesztési minisztert kérte fel kormányalakításra.

Eugen Tomac azután mondott le a kormányalakítási megbízatásról, hogy a héten a jobbközép PNL és a centralista Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) is bejelentette, hogy nem támogatja az általa megalakítani kívánt szakértői kormányt.

Kiemelt kép: Ilie Bolojan az Európai Tanács brüsszeli épületében 2025. március 6-án. (Fotó: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson)