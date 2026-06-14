Lövöldözés volt New Yorkban az NBA-csapat bajnoki győzelmét ünneplő tömegben

Többeket letartóztattak New York belvárosában, ahol lövöldözés volt a New York Knicks férfi kosárlabdacsapatának NBA-győzelmét ünneplő tömegben szombaton éjszaka.

Az észak-amerikai profiliga (NBA) döntőjének ötödik, San Antonióban tartott mérkőzését New Yorkban többezres tömeg követte óriáskivetítőn a Madison Square Garden előtt. A találkozó lefújását követően az ünneplők elárasztották a Times Square-t és környékét, ahol többek a rendőrökkel is összecsaptak, járműveket rongáltak meg, és egy utcán parkoló iskolabuszt felgyújtottak.

Éjszaka a hatóságoknak lövöldözés miatt kellett intézkedniük a Time Square-en, ahol egy tizenéves megsebesült.

A hatóságok közlése szerint a lábán érte lövedék, stabil állapotban vitték kórházba. A mérkőzést követően James Dolan, a New York Knicks tulajdonosa San Antonióból békés ünneplésre kérte a csapat szurkolóit.

A New York Knicks 53 év után nyert ismét bajnokságot. A városban a bajnokcsapat hivatalos és nyilvános köszöntését csütörtökön tartják.

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