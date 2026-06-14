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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Irán szerint kibertámadás zavarta meg négy nagy helyi bank szolgáltatásait

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.14. 10:27

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Kibertámadás zavarta meg négy nagy iráni bank szolgáltatásait, ügyféladatok nem kerültek veszélybe – számolt be vasárnap az ország banki koordinációs tanácsa az állami média szerint.

A tanács közölte, hogy a támadás a Bank Melli, a Bank Tejarat, a Bank Saderat és az Export Development Bank of Iran által használt közös kommunikációs infrastruktúrát vette célba, ami arra késztette a helyi műszaki csapatokat, hogy védelmi intézkedéseket vezessenek be, és ez ideiglenesen hatással volt az egyes banki szolgáltatásokra.

A tájékoztatás szerint

nem történt jogosulatlan hozzáférés az ügyféladatokhoz, és nem töröltek adatokat.

A normális működés helyreállítására irányuló helyreállítási munkálatok folyamatban vannak – tette hozzá a banki koordinációs tanács.

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A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)

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