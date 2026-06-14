Elutasíthatta a svájciak többsége a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot

Elutasították a svájciak az SRF közszolgálati televízió előrejelzése szerint azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét.

A közzétett előrejelzés szerint a vasárnap tartott népszavazáson a szavazók mintegy 45 százaléka támogatta a lényegében a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, 55 százalékuk pedig ellenezte.

Az eredmény azt mutatja, hogy

a szavazók többsége kiemelten fontosnak tartja a gazdasági stabilitást és az ország Európai Unióhoz (EU) fűződő kapcsolatait.

A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere, az EU között.

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását.

A svájci népesség már most 9,1 millió főt számlál, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága.

A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt.

Kiemelt kép: Előtérben Marcel Dettling, a legnagyobb svájci parlamenti párt, a Svájci Néppárt (SVP) elnöke beszél (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Peter Schneider)