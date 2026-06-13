Manipulatív nyilatkozatot akart közreadni a brit rendőrség a tragédia után, amelyben a 18 éves halálra szúrt áldozatot tüntették volna fel támadóként

Újabb súlyos részletek kerültek nyilvánosságra a 18 éves Henry Nowak halálának ügyében. Brit sajtóértesülések szerint a hampshire-i rendőrség a tragédia után olyan hivatalos közleményt készített elő, amely a halálra szúrt fiatal áldozatot állíthatta volna be az incidens kezdeményezőjeként. A tervezetet végül csak a gyászoló család határozott tiltakozása miatt módosították – tárta fel a brit Sunday Times nyomozása.

Egy sokkoló leleplezés szerint a hampshire-i brit rendőrség három nappal a 18 éves diák, Henry Nowak meggyilkolása után olyan hivatalos nyilatkozatot készített, amely továbbra is őt tüntették volna fel támadóként a halálához vezető brutális gyilkosságban.

Az eset a teljes brit média figyelmét leköti, így történhetett meg, hogy a Sunday Times alapos nyomozásba kezdett. Az újság nyomozása szerint helyi vezető rendőrtisztek néhány nappal azután fogalmazták meg a hamis narratívát erősítő hivatalosnak szánt nyilatkozatot, hogy Nowakot 2025. december 3-án halálos késes támadás érte.

Az újság által megszerzett belső e-mailek és dokumentumok azt mutatják, hogy a vezető tisztek a közvélemény kezelésére és a közösségi médiában terjedő információk hiteltelenítésére koncentráltak. A rendőrség fontolóra vette további nyilatkozatok kiadását a tárgyalás ideje alatt is, de a királyi ügyészség figyelmeztette őket, hogy ezzel befolyásolhatják az eljárást, így végül erre nem került sor.

A tervezet közlemény egy ismeretlen férfi által két másik személy ellen elkövetett támadásként hivatkozott az eseményekre, ezzel gyakorlatilag megismételve a bevándorló hátterű gyilkos hamis állítását, miszerint Nowak rasszista sértéseket intézett hozzá és megtámadta.

A rendőrség végül csak a gyászoló Nowak család heves tiltakozása miatt állt el az ötletétől.

A rendőrségi manipulációs kísérlet mélyen megviselte Henry Nowak családját. Nyilatkozatában a Nowak család mélyen traumatikusnak nevezte a rendőrségi nyilatkozat tartalmát. Úgy érezték, hogy a hatóságok a brutális gyilkosság után inkább a rendőrség imázsának védelmével voltak elfoglalva, mintsem azzal, hogy igazságot szolgáltassanak meggyilkolt fiuknak.

Az újabb botrányos fordulat már az amúgy is széles körű felháborodásra rakódik rá, amelyet a tragédia pillanatait rögzítő rendőrségi testkamerás felvételek váltottak ki. A felvételeken az látszott, hogy a rendőrök megbilincselik az éppen haldokló, tőlük segítséget kérő tinédzsert, aki többször is azt mondja nekik, „leszúrtak, nem kapok levegőt”.

A rendőrök csak gúnyos megjegyzésekkel reagáltak az áldozat utolsó kétségbeesett segélykéréseire.

„Kérlek, testvér! Nem kapok levegőt!”

– ezek voltak Henry Nowak utolsó szavai.

Henry Nowak 18 éves brit egyetemista egy biztonsági kamera felvételén, röviddel meggyilkolása előtt (Fotó: CCTV/GBNews/Wikipédia/CPS)

Végül hamar kiderült, hogy a szikh bevándorló hátterű Vickrum Singh Digwa, akit Nowak meggyilkolásáért életfogytiglanra ítéltek, legalább 21 év letöltendővel, hamisan állította, hogy rasszista támadás áldozata lett.

Annak ellenére, hogy a gyilkos már helyszínen elismerte a tettét, a rendőrség nem foglalta le a gyilkos fegyvert Digwától, és még arra sem vette a fáradtságot, hogy megbilincselje a letartóztatott gyilkost.

Az ügy ezzel messze túlnőtt egy rendőri mulasztás történetén. A brit közéletben egyre többen látják az esetben annak a jelét, hogy a hatóságok egy része ma már nem a valóságos tényekből indul ki, hanem abból, milyen politikai vagy társadalmi megítélése van a fellépésüknek.

Több politikus és közéleti szereplő, köztük Nigel Farage, a Reform UK vezetője is úgy értékelte az esetet, hogy az a kettős mércét alkalmazó rendőrség egyik legsúlyosabb példája. A bírálók szerint a hatóságokat megbéníthatta a rasszizmusvádaktól való félelem: miközben a földön fekvő, haldokló, segítségért könyörgő fiatalembert bilincsbe verték, a késes támadó hamis beszámolóját készségesen kezelték.

A Sunday Times által feltárt belső anyagok szerint a vezető tisztek attól tartottak, hogy az interneten terjedő információk alááshatják a rendőrség tekintélyét, ezért még a gyilkossági per kritikus szakaszában is fontolgatták egy nyilvános állásfoglalás kiadását.

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Közben az Independent Office for Police Conduct brit vizsgálóhatóság már a rendőrök intézkedését értékeli. A vizsgálat kiterjedhet arra is, miért bilincselték meg a súlyosan sérült Henry Nowakot, miért nem vették komolyan a segélykiáltásait, és miért nem kezelték azonnal elsődleges gyanúsítottként azt a férfit, aki végül a bíróság szerint meggyilkolta őt.

A gyászoló család nyugalmat, méltóságot és felelős változást kér. A közvélemény pedig válaszokat vár arra, hogyan történhetett meg, hogy egy haldokló, segítségért könyörgő fiút előbb gyanúsítottként kezeltek, majd a hatósági kommunikációban még halála után is felmerülhetett, hogy támadóként tüntessék fel.

Kiemelt kép: A brit hatóságok hamis vádak alapján megbilincselik az éppen haldokló 18 éves Henry Nowakot (Képernyőkép: hirado.hu/Hampshire-i brit rendőrség)