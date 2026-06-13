Izrael ismét csapásokat mért több dél-libanoni településre

Ismét izraeli légicsapás ért több dél-libanoni települést szombatra virradóra, nem sokkal az izraeli hadsereg evakuálási felszólítását követően – jelentette az NNA libanoni hírügynökség.

A tájékoztatás szerint ágyútűz és légicsapás ért több, Türosz és Nabatije környéki települést is.

Az izrael hadsereg nem sokkal korábban több mint 20 település lakosait szólította fel otthonaik elhagyására.

A Times of Israel című izraeli lap mindekötben azt közölte, megszólaltak a légvédelmi szirénák az észak-izraeli, Libanonnal szomszédos Metulla és Miszgav Am települések környékén, miután a helyi hatóságok Libanon felől érkező dróntámadásra gyanakodtak.

Kiemelt kép: Füst száll a magasba egy izraeli légicsapást követően Dél-Libanon felett az észak-izraeli Felső-Galileából nézve 2026. június 10-én. (Fotó: MTI/EPA/Atef Szafadi)