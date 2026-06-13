Donald Trump: Az amerikai egységek megölték a Tren de Aragua drogkartell vezetőjét

Az amerikai erők megölték Héctor Rusthenford Guerrero Florest, a venezuelai Tren de Aragua drogkartell vezetőjét – jelentette be pénteken Donald Trump amerikai elnök.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon arról tájékoztatott, hogy a Nino Guerrero néven is ismert bandavezérrel az Egyesült Államok Déli Parancsnoksága (SOUTHCOM) „gyors és halálos kinetikus csapása” végzett.

„A művelet során szorosan együttműködtünk venezuelai barátainkkal, akikkel remekül tudunk együtt dolgozni”

– tette hozzá.

Bejegyzésében az elnök a Tren de Araguát egyúttal „a Föld egyik legvérszomjasabb terroristaszervezetének” nevezte, és azt hangoztatta, hogy a kartell mögött Nicolás Maduro, az amerikaiak által január elején megbuktatott és az Egyesült Államokba hurcolt venezuelai államfő állt.

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter az X-en azt közölte, a csapást a héten korábban hajtották végre és megbizonyosodtak Guerrero haláláról.

„A művelet jól mutatja az Egyesült Államok és Venezuela közös elkötelezettségét a narkoterroristák elleni harc irányában és azt, hogy nem hagyunk meg nekik egyetlen biztonságos helyet sem a mi féltekénknek”

– húzta alá.

A venezuelai kormány a bejelentést követően szintén közleményt adott ki, amelyben megerősítették, hogy a latin-amerikai ország hadereje a délkeleti Bolívar államban hajtott végre az amerikai erőkkel közös műveletet, amely során megölték Florest.

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint az akció során összecsapások bontakoztak ki a bűnbandával.

Flores irányítása alatt az Aragua államban 2014-ben szerveződött Tren de Aragua nemzetközi bűnszervezetté nőtte ki magát, amely a dél-amerikai kontinens több országában megvetette a lábát és a drogkereskedelem mellett embercsempészettel, prostitúcióval, bérgyilkosságokkal és emberrablásokkal is foglalkozik.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Alex Brandon)