A svéd légtér közelében észleltek orosz harci repülőgépeket

Svédország szombaton bejelentette, hogy két orosz harci repülőgépet észlelt a a svéd légtér közelében.

A svéd hadsereg tájékoztatása szerint a két gépet pénteken, a Balti-tengernél észlelték, elfogásukra pedig Jas-35 Gripen típusú vadászbombázókat indítottak. A közleményben hozzátették, hogy –

„a közös légtér biztonságának fenntartása érdekében” – NATO-repülőgépek is felszálltak.

Bár a két orosz gép nem sértette meg a svéd légteret, Ewa Skoog Haslum, a közös műveletek vezetője figyelmeztetett, hogy az orosz műveleteket komolyan kell venni, mert, mint rámutatott, nem először fordulnak elő, és Svédország területi épségét és biztonságát veszélyeztetik.

A balti térségben az ukrajnai háború 2022-es kitörése nyomán éleződött a feszültség. Svédország a háború nyomán, több évtizedes semlegességi politikáját feladva kérte felvételét, majd 2024 márciusában csatlakozott a NATO-hoz.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA)