Teljesen elfogadhatatlannak minősítette Donald Trump az indiai hajók ellen irányuló iráni dróntámadást

Teljesen elfogadhatatlannak minősítette Donald Trump amerikai elnök az Irán által indiai hajók ellen irányuló dróntámadást pénteken.

Közösségimédia-oldalán az elnök azt írta, hogy a csütörtök éjszakai támadást sikerült elhárítani. Élesen bírálta a készülő amerikai–iráni békemegállapodásról szóló iráni nyilatkozatokat is, amelyek szavai szerint nem felelnek meg az igazságnak.

„Velük nem létezik olyan, hogy jóhiszemű tárgyalás”

– fogalmazott.

Trump egyben valótlannak minősítette az Irán és Egyesült Államok között kidolgozott békemegállapodás iráni média által közölt részleteit.

Az amerikai haderő közel-keleti térségért is felelős Középső Parancsnoksága csütörtökön azt közölte, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül egy biztonságos útvonal áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni blokád. Az elmúlt két hónapban több száz hajó kelt át a szoroson – olvasható.

A közlemény szerint az amerikai erők elhelyezkedése lehetővé teszi a közlekedő hajók védelmét az iráni agresszióval szemben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. május 27-én (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum)