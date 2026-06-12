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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Teljesen elfogadhatatlannak minősítette Donald Trump az indiai hajók ellen irányuló iráni dróntámadást

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.12. 17:46

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Teljesen elfogadhatatlannak minősítette Donald Trump amerikai elnök az Irán által indiai hajók ellen irányuló dróntámadást pénteken.

Közösségimédia-oldalán az elnök azt írta, hogy a csütörtök éjszakai támadást sikerült elhárítani. Élesen bírálta a készülő amerikai–iráni békemegállapodásról szóló iráni nyilatkozatokat is, amelyek szavai szerint nem felelnek meg az igazságnak.

„Velük nem létezik olyan, hogy jóhiszemű tárgyalás”

fogalmazott.

Trump egyben valótlannak minősítette az Irán és Egyesült Államok között kidolgozott békemegállapodás iráni média által közölt részleteit.

Az amerikai haderő közel-keleti térségért is felelős Középső Parancsnoksága csütörtökön azt közölte, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül egy biztonságos útvonal áll rendelkezésre minden olyan hajó számára, amelyre nem vonatkozik az iráni kikötők elleni blokád. Az elmúlt két hónapban több száz hajó kelt át a szoroson – olvasható.

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A közlemény szerint az amerikai erők elhelyezkedése lehetővé teszi a közlekedő hajók védelmét az iráni agresszióval szemben.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. május 27-én (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum)

Donald Trump Egyesült ÁllamokIrán

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