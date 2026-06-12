Román kormányalakítás : a centrista-liberális USR sem támogatja Eugen Tomac szakértői kormányának beiktatását

A jelenlegi bukaresti ügyvivő kormányban részt vevő centrista-liberális Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) sem támogatja az Eugen Tomac miniszterelnök-jelölt vezette szakértői kormány beiktatását – jelentette be pénteken Dominic Fritz pártelnök.

Csütörtökön az Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök vezette Nemzeti Liberális Párt (PNL) is ugyanígy döntött.

Fritz rámutatott: a döntés nem Tomac személye vagy a neki kormányalakítási megbízást adó Nicusor Dan államfő ellen szól, de

az USR szerint a szakértői kormány döntéseiért senki sem vállalja a politikai felelősséget,

ezért az nem fogja megoldani, csak elmélyíti a válságot.

Kifejtette: a szakértői kabinet beiktatása csak a Bolojan-kormányt szélsőjobboldali segítséggel megbuktató Szociáldemokrata Pártnak (PSD) az érdeke, amely szerinte így továbbra is pillanatnyi érdeke szerint állhatna össze hol a szélsőjobbal, hol a Nyugat-barát pártokkal, anélkül, hogy vállalná döntéseinek politikai felelősségét.

„Egy szakértői kormánynál senki sem tudná, ki rendel és ki fizet. Hogy ki húzna hasznot egy ilyen ködösítésből? Semmiképp sem a hétköznapi emberek, akik tisztességet és elszámoltathatóságot akarnak. Márpedig nekik tudniuk kell, kit vonhatnak majd felelősségre a választásokon” – érvelt Dominic Fritz.

Az USR szerint a jelenlegi ügyvivő kormányban részt vevő PNL-nek, USR-nek és RMDSZ-nek kellene közösen kisebbségi kormányt alakítania.

„Az USR készen áll arra, hogy megbízható partnereivel együtt felelősségteljesen kormányozza az országot. Ha nem találunk támogatást, akkor vissza kell térnünk az emberekhez, és rájuk kell hagyni, hogy ők döntsenek előrehozott választásokon keresztül” – mondta Dominic Fritz.

A román államfő múlt csütörtökön adott kormányalakítási megbízást a határon túli románokkal tartott kapcsolatokért felelős tiszteletbeli tanácsadójának. Eugen Tomacnak június 14-ig kell véglegesítenie kormánya névsorát, illetve programját, és bizalmi szavazást kérnie a parlamenttől az általa javasolt szakértői kormány beiktatásához.

A miniszterelnök-jelölt a hét első felében a korábbi bukaresti kormánykoalíciót alkotó Nyugat-barát parlamenti pártokkal egyeztetett,

de sem a jobbközép pártok, sem az előző kabinetet megbuktató PSD nem ígért egyértelmű támogatást a szakértői kormány beiktatásához.

A Tomac-kabinetről várhatóan jövő héten szavaz a bukaresti parlament.

Kiemelt kép: Dominic Fritz polgármester beszédet mond a romániai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségén a temesvári Új Ezredév Református Központban 2023. szeptember 9-én. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)