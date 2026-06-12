Moszkvában egyeztetett a brit és a francia nagykövet az orosz külüggyel a háború lezárásáról

Mihail Galuzin orosz külügyminiszter-helyettes kérésükre fogadta Nigel Philip Casey brit, Nicholas de Riviere francia és Alexander Graf Lambsdorff német nagykövetet csütörtökön Moszkvában.

Az orosz külügyminisztérium közleménye szerint a diplomáciai misszióvezetőknek „objektív értékelést adtak” országuk vezetésének az ukrajnai válsággal kapcsolatos politikájáról, amely a tárca szerint „destruktív”, és

célja „a kijevi rezsim maximális ösztönzése az Oroszország elleni háború folytatására a nyugati hajlandók szövetsége nevében, annak költségére és közvetlen segítségével”.

A tárca szerint a találkozó során kifejtették a nagyköveteknek az orosz félnek a konfliktus politikai-diplomáciai rendezése keresésével kapcsolatos álláspontját, amely a konfliktus kiváltó okainak megszüntetésén alapul. A francia nagykövet jónak minősítette a külügyminisztériumi megbeszéléseket, és közölte, hogy ezekkel kapcsolatban közös nyilatkozat várható. A később közzétett közös nyilatkozat szerint

a nagykövetek elítélték „Oroszország részéről a közelmúltban véghez vitt eszkalációt és az Ukrajna elleni agresszióval összefüggésben fokozódó dezinformációs kampányokat”.

Válaszul az orosz fél álláspontjára a misszióvezetők ismertették a három ország vezetői által június 7-én kiadott nyilatkozat főbb pontjait, beleértve Volodimir Zelenszkij elnök felhívásának támogatását, amelyben közvetlen tárgyalásokra szólít fel Oroszország és Ukrajna között, az Egyesült Államok és az európai országok aktív részvételével, a tűzszünet elérése és a további tárgyalások előmozdítása céljából.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)