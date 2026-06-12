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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Mégsem bombázta le Iránt az Egyesült Államok az éjszaka, mivel Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.12. 06:14

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Az Egyesült Államok nem hajtja végre az újabb, washingtoni idő szerint csütörtök estére tervezett légicsapásokat Irán ellen, „tekintettel a béketárgyalásokon történt jelentős előrelépésre” – jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Truth Social közösségi oldalán csütörtökön délután megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy az egyeztetésekbe bekapcsolódott Irán „legmagasabb szintű vezetése”.

„Minden érintett fél elfogadta a megbeszéléseket és azok végső pontjait, mind a koncepciót, mind a részleteket illetően”

– fogalmazott az elnök, a megbeszélések részesei közül kiemelve az Egyesült Államok mellett Izraelt, Szaúd-Arábiát, az Egyesült Arab Emírségeket, Katart, Törökországot, Bahreint, Pakisztánt, Kuvaitot, Egyiptomot és Jordániát.

Hozzátette, hogy az Iránnal kötendő megállapodás helyét és is idejét „hamarosan” bejelentik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iráni kikötők tengeri blokádja érvényben marad egészen addig, míg véglegessé válik a megállapodás.

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Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/AP/Rod Lamkey)

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