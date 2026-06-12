Kulja András szerint az Egyesült Államokban nem fenyeget ebolaveszély, a kiutazó magyar szurkolók biztonságban vannak

Az Egyesült Államok fenntartja és tovább erősíti a korábban bevezetett járványügyi ellenőrzési és szűrési rendszereket a repülőtereken annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse az ebola és más fertőző betegségek behurcolásának kockázatát a labdarúgó-világbajnokság idején – írta Kulja András, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője csütörtöki sajtóközleményében, washingtoni megbeszéléseiről beszámolva.

A közlemény szerint a képviselő Washingtonban egyeztetett Jay Bhattacharyával, az Egyesült Államok betegségmegelőzési és járványügyi központjának (CDC) vezetőjével a nemzetközi járványhelyzetről és a világbajnoksághoz kapcsolódó járványügyi intézkedésekről.

Tájékoztatása szerint a CDC vezetője megerősítette, hogy az Egyesült Államok az afrikai és az európai járványügyi központokkal szoros együttműködésben működteti a rendszereket. Az ellenőrzések nemcsak az érintett országokból érkezőkre, hanem szükség esetén a velük kapcsolatba kerülőkre is kiterjednek.

Kulja András közlése szerint a fokozott intézkedésekkel – egyebek mellett a világ különböző pontjain előforduló járványok és fertőző megbetegedések folyamatos nyomon követésével – a világbajnokság lehető legbiztonságosabb lebonyolítását kívánják biztosítani.

A közleményben a politikus kiemelte: mivel a labdarúgó-világbajnokság a magyarok és sok más európai számára is a világ egyik legfontosabb sporteseménye, különösen fontos, hogy az európai és az amerikai intézmények szoros együttműködésben dolgozzanak a résztvevők biztonságáért.

Az egyeztetésen elhangzott tájékoztatás szerint a nemzetközi egészségügyi hatóságok felkészülten és összehangoltan kezelik a helyzetet – írta. Hozzátette: a jelenlegi információk alapján minden adott ahhoz, hogy a kiutazó magyar és más külföldi futballszurkolók is biztonságban szurkolhassanak a mérkőzéseken.

Kiemelt kép: Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője (Fotó: MTI/MTVA/Purger Tamás)