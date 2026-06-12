Kiürítették a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, többórás késésekre lehet számítani

Kiürítették péntek délelőtt a hamburgi repülőtér tranzitzónáját, és a már beszállt utasokat is leszállították a repülőgépekről, miután egy férfi engedély nélkül bejutott a légikikötő biztonsági területére.

A repülőtér tájékoztatása szerint a férfi 9 óra 45 perc körül egy vészjelző gomb megnyomásával jutott be az ellenőrzött területre, működésbe hozva a riasztórendszert. A hatóságok azonnal elfogták, az átvizsgálásakor azonban nem találtak nála veszélyes tárgyat.

Az incidens miatt a biztonsági ellenőrzésen már áthaladt utasokat is kivezették a lezárt területről, a repülőgépek fedélzetére már felszállt utasoknak pedig szintén el kellett hagyniuk a gépeket. A repülőtér közlése szerint az érintett utasoknak várhatóan ismét át kell esniük a biztonsági ellenőrzésen, miközben a hatóságok átvizsgálják az érintett területet.

A légikikötőben az induló járatoknál háromórás késéseket jeleztek a biztonsági incidens miatt. A lezárás csak a biztonsági ellenőrzésen már áthaladt utasok által használt területet érintette, a repülőtér többi része továbbra is nyitva maradt.

A hamburgi repülőtéren a hét eleje óta a német légierő is gyakorlatot tart, amelynek keretében hat Tornado vadászrepülő állomásozik a légikikötőben. A rendőrség hangsúlyozta, hogy a hadgyakorlat és a pénteki biztonsági incidens között nincs összefüggés.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)