Engedélyezte Donald Trump a kereskedelmi halászatot a Csendes-óceán három természetvédelmi területén

Engedélyt adott Donald Trump amerikai elnök a kereskedelmi halászatra a Csendes-óceán három védett zónájában azzal a céllal, hogy fellendítse a tenger gyümölcseit feldolgozó iparágat az Egyesült Államokban.

Trump helyi csütörtökön írta alá a rendeletet, amelynek értelmében feloldják a halászati tevékenységre vonatkozó eddigi korlátozásokat három természetvédelmi területen, nevezetesen a Papahanaumokuakea nevű védett területen Hawaii közelében, a Mariana-árok térségében, Guam mellett, illetve az Amerikai Szamoához tartozó Rózsa-atollnál. A három területet még George W. Bush egykori elnök nyilvánította fokozottan védetté, a Hawaii közelében fekvő zóna területét pedig később mind Barack Obama, mind Joe Biden bővítette.

„Hivatalosan újranyitunk (a halászat számára) több mint 1,2 millió négyzetkilométer vízterületet a Hawaii-szigetek északnyugati része körül, a Mariana-szigetek északi részénél és Amerikai Szamoa közelében. Mi a fenének voltak ezek eleve lezárva? Tönkeretettek vele egy nagy iparágat” – jelentette ki Donald Trump.

Howard Lutnick kereskedelmi miniszter közleménye szerint a kereskedelmi halászat újbóli engedélyezésével a Csendes-óceán távoli térségeiben új gazdasági lehetőséget teremtenek a tengerpartokon élő közösségeknek, és helyreállítják az Egyesült Államok globális versenyképességét a tengeri halak iparágában.

Környezetvédők szerint Trump döntése elhibázott, és potenciálisan visszafordíthatatlan károkat okozhat az óceánok élővilágában. A szóban forgó három természetvédelmi terület érintetlen korallzátonyoknak és számos veszélyeztetett állatfajnak ad otthont.

Kereskedelmi halászok régóta szorgalmazzák, hogy nagyobb vízterületekhez kapjanak hozzáférést, és több élőlényt foghassank ki a tengerből. Trump elnök már több természetvédelmi területen is feloldotta februárban a halászatra vonatkozó korlátozásokat a Csendes- és az Atlanti-óceánon.

A mostani rendelet aláírásakor a Fehéz Ház Ovális Irodájában jelen lévő halászok azt kérték az elnöktől, hogy menjen még tovább, és bővítse a jelenleg korlátozott lehetőségeket a fésűskagyló-halászatra a Georges Bank nevű területen Massachusetts közelében is.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum)