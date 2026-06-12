Egyszerre három vulkán tört ki Indonéziában

Szinte egy időben lépett működésbe péntek reggel a Dukono, az Ibu és a Lewotobi Laki-Laki tűzhányó Kelet-Indonéziában, több száz méter magas hamuoszlopot lövellve a levegőbe – közölte a délkelet-ázsiai ország földtani intézete.

A tájékoztatás szerint a Halmahera szigetén található Dukono és Ibu, valamint a Flores szigetén fekvő Lewotobi Laki-Laki vulkán rövid időn belül, szinte egy időben lépett működésbe.

A Dukono kráteréből sűrű hamufelhő tört fel, amely mintegy 500 méter magasra emelkedett, majd északnyugat felé szállt. A Lewotobi Laki-Laki és az Ibu is nagyjából 400 méter magasra szórt hamut, az utóbbi felhője nyugati irányba sodródott.

A hatóságok a Lewotobi Laki-Lakinál továbbra is érvényben tartják a harmadfokú – vagyis a második legmagasabb – riasztást, míg az Ibu és a Dukono környékén maradt a másodfokú figyelmeztetés.

A 270 millió lakosú Indonézia 130 aktív vulkánjával a Föld legaktívabb vulkanikus területének számít. Az ország a csendes-óceáni „Tűzgyűrű” térségében fekszik, ahol a földkéreglemezek találkozása miatt gyakoriak az erős földrengések és vulkáni kitörések.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/PVMBG)