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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Ebola: vírusfertőzésben meghalt két ember a Kongói DK egyik menekülttáborában

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.12. 16:29

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Ebolafertőzés következtében meghalt két ember a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő, belső menekülteknek kialakított táborban – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) pénteken. A jelentés szerint a táborban uralkodó zsúfoltság és a magas fertőzési kockázat miatt azonnali járványügyi intézkedésekre van szükség.

Az UNHCR csütörtökön közzétett beszámolója szerint a harmincezer embernek otthont adó Kpangba-táborban történt halálesetek miatt azonnal meg kell erősíteni a megelőzést és védekezést, mivel a zsúfoltság miatt rendkívül magas a vírus továbbterjedésének kockázata.

Az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén dolgozó kutatója pénteken arra figyelmeztetett, hogy a fertőzés tényleges kiterjedése a hivatalos adatoknál nagyobb lehet. „Továbbra is vannak olyan magas kockázatú térségek, ahonnan hiányos információk állnak rendelkezésre” – mondta Olivier le Polain Beniben. Hozzátette, hogy ezeken a területeken erősíteni kell a fertőzések felderítését.

A szakember szerint komoly gondot jelent a betegek elkülönítésére alkalmas kapacitások hiánya is. A három érintett tartományban jelenleg összesen 250 kórházi ágy áll rendelkezésre erre a célra.

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A kongói egészségügyi hatóságok csütörtökön arról számoltak be, hogy a megbetegedés három új egészségügyi övezetre terjedt át Észak-Kivu és Ituri tartományban. A szerdai adatok szerint

az országban eddig 676 igazolt ebolafertőződést és 136 halálesetet jegyeztek fel.

A mostani járványt az ebolavírus ritka Bundibugyo változata okozza, amely ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés. Az egészségügyi dolgozók szerint a fertőzés hetekig észrevétlenül terjedt, ezért a hatóságok csak késve tudták megkezdeni a védekezést.

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A WHO egyelőre nem készített előrejelzést a fertőzés várható méretéről. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) korábban arra figyelmeztetett, hogy a mostani hullám akár a 2014-2016-os, több mint 11 ezer ember halálát okozó nyugat-afrikai ebolajárványhoz is mérhetővé válhat.

Kiemelt kép: Tüntetőt kerget egy kenyai rendőr a Laikipia amerikai légibázison létesítendő ebolakarantén elleni tiltakozáson (Fotó: MTI/EPA/Daniel Irungu)

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