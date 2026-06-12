Drónpárbaj: az ukránok Tatárföldet, az oroszok az ukrán vasúti infrastruktúrát támadták péntek virradóra

Az orosz hadsereg 117 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóépületek, valamint infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és önkormányzati források, valamint a katasztrófavédelmi szolgálat. Péntek reggel Rusztam Minnyihanov, Tatárföld miniszterelnöke pedig azt közölte , hogy tömeges dróntámadást vert vissza a légvédelem az orosz tagköztársaság kámántúli régiójában – számolt be erről az MTI.

Az előzetes adatok szerint a légvédelem 102 drónt hatástalanított, azonban 7 helyszínen 14 csapásmérő drón célba talált, nyolc esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették – tette közzé a légierő parancsnoksága a Telegram-csatornáján. A hivatalos közlemény kiadásának időpontjában több drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott. A Szumi megyei Sosztka település ellen indított tömeges dróntámadás következtében egy 44 éves nő életét vesztette, egy 33 éves nő pedig súlyosan megsebesült – jelentette Oleh Hrihorov megyei katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva az Ukrinform hírügynökség. Olekszandr Percovszkij, az Ukrzaliznicja állami vasúttársaság igazgatótanácsának elnöke arról számolt be, hogy

a vasúti infrastruktúrát ért dróncsapásokban állomásépületek, pályaudvarok, jelzőberendezések és transzformátor-alállomások rongálódtak meg.

Az ukrán hírügynökség Vitalij Kimnek, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye katonai kormányzójának Telegramon közzétett bejegyzését idézve arról is beszámolt, hogy a megyeszékhelyet két hullámban érő dróntámadás következtében több civil megsebesült, 14 családi ház, közlekedési infrastrukturális létesítmények és gépjárművek rongálódtak meg. Az eddigi adatok szerint öt embert kellett kórházba szállítani. A dél-ukrajnai Herszonban egy 63 éves nő megsebesült a város központi részét tegnap este ért dróncsapásban, állapota közepesen súlyos – tette közzé a katonai közigazgatás sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina. A hírügynökség korábban beszámolt arról, hogy a támadást követően két férfi önállóan fordult orvosi segítségért, őket ambuláns kezelésben részesítik.

Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Kijev megyei Boriszpil városában egy infrastrukturális létesítményt, Poltava környékén pedig egy iparvállalatot ért dróntalálat, mindkét helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett, amelyeket a tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek. A hivatalos jelentés szerint a támadásokban senki sem sebesült meg.

Dróntámadás érte az Ukrajnától több mint 1000 kilométerre fekvő Tatárföldet

„A megtámadott vállalatok operatív módon elhárítják a következményeket” – írta Rusztam Minnyihanov miniszterelnök Max-csatornáján, hozzátéve, hogy a termelés nem állt le. Az érintett üzemek nevét nem közölte. Tatárföld Ukrajnától több mint 1000 kilométerre, a Volga folyó vízgyűjtő területén fekszik.

Találat ért egy többemeletes lakóházat, amelynek négy lakója sérüléseket szenvedett.

Az embereket az épületből ideiglenes szállásra evakuálták. Minnyihanov nem árulta el a helyszínt, de sajtóértesülések szerint ez Nyizsnyekamszkban történt, ahol tűz keletkezett egy olajlétesítményben is. Nyizsnyekamszkban egyébként a helyi hatóságok töröltek minden tömegrendezvényt, amelyet pénteken az Oroszország Napja ünnep alkalmából megtartani terveztek. A szamarai régióban lévő Togliattiban, ahonnan péntek hajnalban szintén tömeges dróntámadást jelentettek a helyi hatóságok, károk keletkeztek egy meg nem nevezett vállalatban.

A Belgorod megyei Voznyeszenovka községben csütörtök este drón talált egy autóbuszt. Egy nő életét vesztette, 11 másik utas pedig megsebesült. A Brjanszk megyei Sztarodubban ugyanekkor hét civil sebesült meg egy benzinkutat ért csapás következtében.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 231 ukrán repülőgéptípusú drónt semmisített meg 16 régió, valamint az Azovi-tenger fölött. Több városban, köztük Moszkvában, korlátozták a repülőgépek forgalmát.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium sajtószolgálata)