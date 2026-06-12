Brit kormányfő: Harcolni fogok a tisztségemért, ha meneszteni akarnak

Keir Starmer brit miniszterelnök közölte pénteken, hogy harcolni fog a tisztségéért, ha a kormányzó Munkáspárton belül elindulna a vezetőváltási folyamat.

Starmer a BBC közszolgálati médiatársaság hírtelevíziójának adott interjúban úgy fogalmazott: nem hiúságból vagy makacsságból ragaszkodik vezetői posztjához, hanem azért, mert ez a kötelessége.

„Arra a munkára koncentrálok, amelynek elvégzésére megválasztottak” – tette hozzá.

A munkáspárti kormányfő leszögezte: önként nem hajlandó távozni tisztségéből,

mivel nem gondolja, hogy a vezetőváltási folyamat elindításával járó káoszba kellene dönteni az országot.

Keir Starmer pénteki nyilatkozatának közvetlen előzményeként előző nap teljesen váratlanul benyújtotta lemondását John Healey védelmi miniszter és Al Carns, a fegyveres erőkért felelős minisztériumi államtitkár.

Healey és Carns személyében a védelmi tárca két legmagasabb beosztású vezetője távozott a kormányból.

Mindketten azzal a véleményükkel indokolták komoly meglepetést keltő, Starmer számára súlyos belpolitikai válságot okozó – egybehangzó sajtóértékelések szerint kormányfői és pártvezetői pozícióját is megingató – lemondásukat, hogy a brit fegyveres erők számára a kormány nem biztosít olyan összegű finanszírozást, amelyre a jelenlegi geopolitikai fenyegetések környezetében szükség lenne.

Carns pénteken, az X-en közölt bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy

Nagy-Britannia „nem áll készen” egy fegyveres konfliktus megvívására, és még azt sem hajlandó őszintén elismerni, hogy a felkészülés mennyibe kerülne.

A volt védelmi államtitkár szerint ugyanis „a következő háborút” nem egyedül a hadsereg, a haditengerészet és a légierő fogja megnyerni, hanem egy olyan ország, ahol már a 19 évesek is tudnak számítógépes rejtjelkódokat írni, ahol a gyárak nem évek, hanem néhány hét alatt tudnak új drónok gyártásába fogni, és ahol az infrastrukturális hálózat akkor is működőképes marad, ha valaki megpróbálja lekapcsolni.

Al Carns szerint mindezek érdekében „nagyon gyorsan” felül kell vizsgálni a kormány által már elkészített védelmi beruházási tervet.

Ezt a még nem nyilvános csomagtervet illette éles bírálattal John Healey volt védelmi miniszter is lemondását bejelentő, Starmernek címzett előző napi levelében.

Kapcsolódó tartalom Lemondott a brit védelmi miniszter Lemondott csütörtökön John Healey brit védelmi miniszter.

Healey közölte: meggyőződése szerint a brit védelmi kiadásoknak 2030-ra el kellene érniük a hazai össztermék (GDP) 3 százalékát, de a jelenlegi pénzügyi előirányzatok alapján abban az évben csak 2,68 százalék lenne a GDP-arányos brit védelmi költségvetés.

A volt miniszter úgy fogalmazott, hogy

Starmer „nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó” biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre az ország megvédéséhez szükség van a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában.

Kiemelt kép: Keir Starmer brit miniszterelnök tart sajtótájékoztatót a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10-ben 2026. április elsején. (Fotó: MTI/EPA/Bloomberg pool/Betty Laura Zapata)