Az Egyesült Államok gazdasági szankció alá vette Kuba állami tulajdonú kőolaj- és földgázvállalatát, a Union Cuba-Petroleo-t – jelentette be az amerikai külügyminisztérium csütörtökön.

A Marco Rubio külügyminiszter által jegyzett közlemény szerint Kuba kommunista kormánya régóta az „elnyomás” és „társadalmi ellenőrzés” eszközeként használja az energiaforrásokhoz való hozzáférést. Miközben a rezsimhez közel állók anyagi hasznot nyernek az energiaforrások másodlagos exportjából, aközben a kubai embereknek üzemanyag-hiánnyal és áramkimaradásokkal kell megbirkózniuk a mindennapok szintjén – olvasható többi között a büntetőintézkedés indoklásaként, ami hozzáteszi, hogy miközben országosan hiány van addig a hadsereg, a hírszerzés és a rendfenntartó erők nagy mennyiségben halmoznak fel erőforrásokat, amelyek a rezsim vezetőinek magáncéljaira is hozzáférhetők.

A döntésről szóló közlemény arra is rámutat, hogy a Union Cuba-Petroleo most szankció alá került meghatározó vagyonelemeit évekkel ezelőtt amerikai tulajdonosoktól törvénytelenük kobozták el.

A büntetőintézkedés részeként a kubai energiavállalat minden Egyesült Államokban, vagy amerikai tulajdonú pénzintézetben őrzött pénzét és vagyontárgyát zárolják, miközben tilossá válik az üzleti kapcsolat minden amerikai állampolgár és vállalkozás számára a kubai állami céggel.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)