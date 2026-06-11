Zelenszkij: Havonta több mint 30 ezren halnak vagy sebesülnek meg az orosz erők soraiban a drónbevetések miatt

Oroszország veszteségei halottakban és súlyos sebesültekben már régóta meghaladják a havi 30 ezret az ukrán pilóta nélküli rendszerek kezelőszemélyzete által tanúsított pontosság és szakértelem eredményeként – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön abból az alkalomból, hogy Ukrajnában először idén ünneplik a drónerők napját.

„Mostantól minden évben június 11-e a drónerők katonái iránti hálánk napja lesz” – fűzte hozzá az államfő. Hangsúlyozta, hogy

drónok nélkül ma már elképzelhetetlen a modern hadviselés,

és a pilóta nélküli ukrán rendszerek sikeresen működnek különböző szinteken: a fronton végrehajtott feladatoktól kezdve egészen az ellenséges terület mélyén, több száz kilométerre található fontos létesítmények megsemmisítéséig.

Megköszönte „mindenkinek, aki a drónerőknél szolgál, aki az ukrán technológiák fejlesztésén dolgozik, és azért munkálkodik, hogy Ukrajna előnyre tegyen szert a harctéren. Köszönet mindazoknak, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy Oroszország lehetőségei szűküljenek, miközben a mi biztonságunk erősödik” – tette hozzá az elnök.

Zelenszkij szerda esti videóüzenetében kiemelte, hogy a drónerők létrehozása óta eltelt egy év alatt csaknem 40 milliárd dollár értékű, különböző szintű orosz célpontot semmisítettek, illetve rongáltak meg – idézte fel az Ukrinform hírügynökség.

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) mellett működő, a dezinformáció elleni fellépést irányító központ vezetője a Telegramon azt írta, hogy

a dél-oroszországi krasznodari régióban találat érte az afipszkiji kőolaj-finomítót,

és az orosz kormányzat ezzel kapcsolatban félretájékoztatott. „Az orosz propagandának a roncsdarabokról szóló magyarázataiban már senki sem hisz, maguk az oroszok is gúnyt űznek az orosz légvédelem minőségéből” – fogalmazott a központ vezetője.

Az Ukrinform beszámolója szerint a BBC orosz szolgálata a régió operatív törzsének közlésére hivatkozva arról számolt be, hogy az olajfinomító területén tűz keletkezett, miután egy drón roncsai lezuhantak. A jelentések szerint drónmaradványok értek földet a lakóövezetben is. Ennek következtében egy ingatlan területén kigyulladt egy melléképület, egy másik házban a robbanás lökéshulláma betörte az ablakokat, valamint megrongálódott egy gázvezeték is. Később a régió operatív törzse arról tájékoztatott, hogy az olajfinomítóban keletkezett tüzet eloltották.

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Krasznodarban egy többszintes lakóépület is megrongálódott. Az orosz nyelvű Astra Telegram-csatorna nyílt forrású információelemzése szerint az épület kevesebb mint két kilométerre található katonai jelentőségű vállalatoktól, a Kaszkad krasznodari műszergyártól és a Szaturn Rt.-től, valamint mintegy három kilométerre egy katonai reptértől.

A Sárga Szalag elnevezésű ukrán ellenállási mozgalom a Telegramon közölte, hogy

Ukrajna orosz megszállás alatti területeiről több mint 900 gyermek vett részt katonai kiképzésen egy, az oroszországi Volgográd közelében működő táborban.

„A Sárga Szalag mozgalom aktivistái arról számoltak be, hogy a Volgográdi területen befejeződött a Fiatal Hősök Ideje elnevezésű tábor turnusa, amelyen több mint 900, a donyecki, a luhanszki, a zaporizzsjai és a herszoni területek megszállt részeiről származó gyermek vett részt. A 14-17 éves fiatalokat két héten át alapkiképzésre, drónkezelésre és harctéri egészségügyi ismeretekre oktatták, valamint fizikai felkészítésen estek át” – áll a közleményben.

A jelentés szerint a programban különös hangsúlyt kapott az orosz propaganda: találkozókat szerveztek a háború résztvevőivel, katonai jellegű rendezvényeket tartottak, valamint olyan programokat, amelyek az orosz hadsereg iránti lojalitás kialakítását szolgálták. „Figyelemre méltó az ilyen programok mérete. Már nem elszigetelt esetekről, hanem rendszerszintű politikáról van szó” – vélekedett az ellenállási mozgalom.

Olekszandr Percovszkij, az ukrán állami vasúttársaság igazgatótanácsának elnöke a Facebookon arról tájékoztatott, hogy a Szumi megyei Konotop városa elleni reggeli orosz támadás következtében találat érte a helyi vasúti mozdony- és kocsiszíntelepet, életét vesztette egy vasutas, további négy ember pedig megsebesült.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezleten Kijevben 2026. június 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)