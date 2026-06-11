XIV. Leó pápa felavatta a barcelonai Sagrada Familia-bazilika Jézus Krisztusról elnevezett tornyát

A katolikus egyházfő Antoni Gaudí építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel.
„A Sagrada Familia a világ legmagasabb temploma, de nem azért, hogy kitűnjön a világi rangsorban, hanem, hogy vezesse Isten népének lépteit, akik Katalónia földjén zarándokolnak, a kereszttel, amely megvilágítja az utat, mint egy lámpás”
– fogalmazott kétnyelvű homíliájában XIV. Leó.
Mint mondta, Gaudí hittel teli építészként azzal a vággyal alkotta meg ezeket a tereket, hogy elmesélje az Úr életének misztériumait: egy lelki zarándoklatot felajánlva, amely elvezet a találkozáshoz Krisztussal.
A pápa hálát adott mindazoknak, akik közreműködtek a templom építésében, „amely egyben kövekből, színekből és fényből készült ékesszóló katekézis is”.
Felidézte, hogy a bazilikát XVI. Benedek szentelte fel 2010-ben, az épületet a láthatatlan Isten látható jelének nevezve, akinek dicsőségére magasodnak tornyai.
„A Sagrada Familia-bazilika sokkal több, mint egy emlékmű, ma is egy folyamatban lévő munka, amely emlékeztet minket arra, hogy a keresztény élet mindig egy utazás, mert ez egy olyan feladat, amelyet Isten visz véghez”
– mondta.
A misén nyolcezren vettek részt, négyezren az épületben, négyezren pedig a szabadban, kivetítőkön követték figyelemmel a szertartást. A meghívottak között volt a spanyol királyi pár, a miniszterelnök, a katalán tartományi elnök, Barcelona polgármestere és a katalán parlament elnöke is.
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Barcelona, 2026. június 10.
A barcelonai Sagrada Família-bazilikába látképe 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Emilio Morenatti
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Barcelona, 2026. június 10.
A barcelonai Sagrada Família-bazilikába látképe 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Emilio Morenatti
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Barcelona, 2026. június 10. 2026. június 8-án készült kép a barcelonai Sagrada Família-bazilika 172,5 méter magas Jézus Krisztus-tornyáról, a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált.
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Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa hívőket üdvözöl útban a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő misét celebrál és megáldja a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Marta Pérez
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Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa hívőket üdvözöl útban a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő misét celebrál és megáldja a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Marta Pérez
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Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa misét celebrál a barcelonai Sagrada Família-bazilikában 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia
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Barcelona, 2026. június 10.
XIV. Leó pápa misét celebrál a barcelonai Sagrada Família-bazilikában 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Alessandra Tarantino
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Barcelona, 2026. június 10. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és felesége, Begona Gómez XIV. Leó pápa miséjére érkezik a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia
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A pápa nyitott járművel tette meg a bazilikához vezető utat, üdvözölte az út mentén várakozó híveket, és megáldotta a feléje nyújtott csecsemőket.
XIV. Leó egyhetes spanyolországi körútjának következő állomása a Kanári-szigetek, ahova csütörtökön utazik tovább Barcelonából.
A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. A munkálatok a négy tornyú főhomlokzattal folytatódnak, ahol száz szoborfigurát helyeznek el Antoni Gaudí tervei szerint. A katalán modernizmus jelképének számító, a gótikus és szecessziós elemeket egyénien ötvöző bazilika elkészültét 2035-re ígérik.
Kiemelt kép: A barcelonai Sagrada Família-bazilikában misét celebráló XIV. Leó pápa egy óriáskivetítőn 2026. június 10-én (Fotó: MTI/AP/Alessandra Tarantino)
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Barcelona, 2026. június 10.
A barcelonai Sagrada Família-bazilikába látképe 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Emilio Morenatti
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Barcelona, 2026. június 10. 2026. június 8-án készült kép a barcelonai Sagrada Família-bazilika 172,5 méter magas Jézus Krisztus-tornyáról, a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált.
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Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa hívőket üdvözöl útban a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő misét celebrál és megáldja a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Marta Pérez
-
-
Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa hívőket üdvözöl útban a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő misét celebrál és megáldja a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Marta Pérez
-
-
Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa misét celebrál a barcelonai Sagrada Família-bazilikában 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia
-
-
Barcelona, 2026. június 10.
XIV. Leó pápa misét celebrál a barcelonai Sagrada Família-bazilikában 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Alessandra Tarantino
-
-
Barcelona, 2026. június 10. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és felesége, Begona Gómez XIV. Leó pápa miséjére érkezik a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia
-
[title] => Barcelona, 2026. június 10.
A barcelonai Sagrada Família-bazilikába látképe 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Emilio Morenatti
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Barcelona, 2026. június 10.
A barcelonai Sagrada Família-bazilikába látképe 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Emilio Morenatti
-
-
Barcelona, 2026. június 10. 2026. június 8-án készült kép a barcelonai Sagrada Família-bazilika 172,5 méter magas Jézus Krisztus-tornyáról, a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált.
-
-
Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa hívőket üdvözöl útban a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő misét celebrál és megáldja a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Marta Pérez
-
-
Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa hívőket üdvözöl útban a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő misét celebrál és megáldja a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Marta Pérez
-
-
Barcelona, 2026. június 10. XIV. Leó pápa misét celebrál a barcelonai Sagrada Família-bazilikában 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia
-
-
Barcelona, 2026. június 10.
XIV. Leó pápa misét celebrál a barcelonai Sagrada Família-bazilikában 2026. június 10-én. A római katolikus egyházfő megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos.
MTI/AP/Alessandra Tarantino
-
-
Barcelona, 2026. június 10. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és felesége, Begona Gómez XIV. Leó pápa miséjére érkezik a barcelonai Sagrada Família-bazilikába 2026. június 10-én. XIV. Leó pápa ezen a napon megáldotta a templom legmagasabb, 172,5 méter magas, Jézus Krisztusról elnevezett tornyát a csúcsára rögzített, körpanorámás kilátóként is funkcionáló monumentális kereszttel, amellyel az épület a világ legmagasabb templomává vált. A Sagrada Família megálmodója, Antoni Gaudí katalán építész 100 éve, 1926. június 10-én hunyt el, miután elütötte egy villamos. MTI/EPA-EFE/Alejandro Garcia
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