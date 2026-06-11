Szlovénia megszünteti a határellenőrzést a horvát és a magyar határon

A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről – közölte a szlovén belügyi és közigazgatási minisztérium.

Szlovénia 2023 októbere óta tart fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb hat hónappal, az év végéig hosszabbította meg. A kormány mostani döntése után azonban az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos.

Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította Szlovéniát és a schengeni övezet további nyolc tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére.

Az érintett országok között van Olaszország és Ausztria is, amelyek továbbra is ellenőrzést tartanak fenn a szlovén határon.

A brüsszeli testület szerint a migrációs és menekültügyi paktum teljes körű alkalmazása jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy teljesüljenek a belső schengeni határellenőrzések fokozatos megszüntetésének feltételei. A paktumot péntektől kezdik teljeskörűen alkalmazni az Európai Unió tagállamaiban.

Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést a horvát és a magyar határon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. Akkor Olaszország is hasonló intézkedést rendelt el a szlovén határon, amelyet azóta többször meghosszabbítottak.

A legutóbbi, májusi hosszabbítást Ljubljana az Európai Unió szomszédságában és a tágabb nemzetközi környezetben tapasztalható instabil biztonsági helyzettel indokolta. A kormány akkor az ukrajnai háború folytatódására, a hibrid fenyegetésekre, a dezinformációs kampányokra, a közel-keleti háborúra, a nemzetközi bűnözői hálózatokra, az illegális migrációs útvonalakra és a szállítási útvonalakkal történő visszaélésekre is hivatkozott.

Kapcsolódó tartalom Határozati javaslatban utasítaná el a Fidesz és a KDNP a migrációs paktumot A európai uniós migrációs paktum elutasítását kezdeményezik szerdán benyújtott határozati javaslatukban a Fidesz és a KDNP képviselői.

A szlovén kormány akkor azt is közölte: a biztonsági szervek folyamatosan figyelemmel kísérik a lehetséges kockázatokat, a szlovéniai és regionális biztonsági helyzetet, valamint a határellenőrzések hatásait, hogy a körülmények javulása esetén mielőbb vissza lehessen térni a belső határellenőrzés nélküli schengeni rendszerhez.

Kiemelt kép: A szlovén parlament ülése 2026 május 22-én (Fotó: MTI/AP/Relja Dusek)