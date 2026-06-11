Marine Le Pen pártjának alulreprezentáltságára figyelmeztette a közrádiót a francia médiahatóság

Az Arcom francia médiahatóság csütörtökön bejelentette, hogy hivatalos figyelmeztetést küldött a Radio France közrádiónak, amiért a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés januártól március végéig alulreprezentált volt a nappali adásmenetben. A közrádió válaszában „műszaki hibára” hivatkozott.

A leghallgatottabb francia rádióadón, „a France Interben (a közrádió általános adóján)

a Nemzeti Tömörülés képviselőinek szánt adásidő közel 60 százalékát éjfél és hajnali 6 óra között sugározták”,

a France Infón (a közrádió hírcsatonáján, a harmadik leghallgatottabb rádióban) pedig több mint 70 százalékát, január 1. és március 31. között„ – hangsúlyozta közleményében az Arcom, amely a helyzetet ”a politikai pluralizmus szabályai megsértésének„ tekinti.

A megjelölt időszak a március 15-én és 22-én két fordulóban lezajlott önkormányzati választások kampányát is magában foglalja.

Marine Le Pen pártjának ”képviselői – reprezentativitásukhoz képest – nincsenek kellőképpen jelen a napközben sugárzott műsorokban„

– tette hozzá a közlemény.

Az Arcom negyedévente elemzi a különböző – mind állami, mind magán – műsorszolgáltatók által jelentett adásidőt. Az adásidő-szabályozás előírja, hogy annak egyharmada a végrehajtó hatalomnak (a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek és a kormánytagoknak), a fennmaradó kétharmad pedig a politikai pártoknak jár. A pártok közötti elosztás nem egyenlő, hanem a parlamenti képviseleti arány elvén alapul.

A műsorszolgáltatóknak a napszak szerinti egyensúlyt is biztosítaniuk kell.

A szabályokat mind a közszolgálati, mind a magánkézben lévő kereskedelmi csatornáknak kötelező betartaniuk. A problémát az okozza, hogy ”a politikai személyiségek beszédidejének túlnyomórészt éjszakai közvetítése lehetetlenné teszi az 1986. szeptember 30-i törvényben és az Arcom 2017. november 22-i határozatában foglalt kötelezettségek betartását„ – mutatott rá maga a médiahatóság.

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A Radio France válaszában jelezte, hogy januárban megváltoztatta a szoftverét a pártok idejének nyomonkövetésére, és az új szoftver nem tett különbséget a nappal és az éjszaka között. „A hibát azóta kijavítottuk„ – írta a közrádió szóvivője.

Az Arcom intézkedési lehetőségei közül a hivatalos felszólítás az utolsó lépés a kötelezettségek további megszegése esetén kiszabható esetleges pénzügyi szankció előtt. A független hatóság emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Tömörülés éjszakai adásidejével kapcsolatos megállapítások miatt „már történtek figyelmeztetések a Radio France kötelezettségeit illetően 2025-ben és 2026-ban.”

A független médiahatóság azt is hangsúlyozta, hogy

a politikai pluralizmus szabályainak tiszteletben tartása ”elengedhetetlen a közszolgálat számára, különös tekintettel a példamutatás és a pártatlanság terén előírt kötelezettségeit illetően„.

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint ha most tartanák a francia elnökválasztást, azt Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés elnöke nyerné meg a második fordulóban, minden más jelölttel szemben. Az ilyen típusú hivatalos értesítés a pártokat érintő adásidővel kapcsolatban nagyon ritka Franciaországban. Utoljára 2021-ben történt hasonló, akkor az illiberális nézeteket hirdető konzervatív milliárdos, Vincent Bolloré tulajdonában alatt álló CNews hírcsatornát figyelmeztette a médiahatóság.

Az Arcom már jelezte, hogy hamarosan újabb döntést hoz, ismételten a CNews-zal kapcsolatban.

A médiahatóságnál januárban tett panaszt a Riporterek Határok Nélkül nevű sajtójogvédő szervezet, és szankciókat kezdeményezett a CNews ellen a „kirívó hiányosságok” és amiatt, hogy a hírtévé a jogvédő szervezet szerint nem tartja tiszteletben a pluralizmus alapvető szabályait.

Kiemelt kép: Marine Le Pen, a francia ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) frakcióvezetője egy interjú megkezdésére vár a TF1 francia tévécsatorna stúdiójában, a Párizs melletti Boulogne-Billancourt-ban 2025. március 31-én. (Fotó: MTI/EPA/AFP pool/Thomas Samson)