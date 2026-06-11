Lezárták az amerikai védelmi minisztérium épületét, mert veszélyes anyag kerülhetett a levegőbe

Részben kiürítették és lezárták az amerikai védelmi minisztérium főépületét (Pentagon) csütörtökön, miután a biztonsági rendszerek a levegőminőség romlását jelezték, ami arra utalhat, hogy az egészségre veszélyes anyag kerülhetett az épület belső légterébe – közölték védelmi és tűzoltósági illetékesek.

„A Pentagon fejlett rendszerekkel rendelkezik az épület és az ott tartózkodók biztonságának garantálására. Ezek a rendszerek olyan levegőminőségi problémát észleltek, amely elővigyázatossági intézkedéseket tesz szükségessé mindaddig, amíg meg nem állapítjuk annak jelentőségét. A minisztérium a szokásos védelmi előírásokat hajtja végre, beleértve az érintett területre vonatkozó bentmaradási utasítást is. A reagáló egységek a helyszínen vannak, és készen állnak az épületben tartózkodók támogatására” – írta e-mailben Sean Parnell, a tárca szóvivője.

A CNN hírtelevízió név nélkül nyilatkozó forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

az épületet lezárták, és több emeletről evakuálták az embereket.

A beszámoló szerint a másodiktól az ötödik emeletig a 4-es és 7-es folyosók közötti szakaszokat lezárták.

Egy másik forrás azt mondta, hogy a helyszínre érkező mentőegységek gázálarcot és vegyvédelmi ruházatot viseltek.

A CNN szerint a Pentagon biztonsági szolgálata üzenetben közölte, hogy további vizsgálatok szükségesek a probléma forrásának meghatározásához.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Shawn Thew)