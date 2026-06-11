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#Magyar Péter #orosz–ukrán háború #közel-keleti konfliktusok #uniós források

Lemondott a brit védelmi miniszter

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Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.06.11. 14:05

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Lemondott csütörtökön John Healey brit védelmi miniszter.

Healey, aki a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti megalakulása óta állt a londoni védelmi tárca élén, Keir Starmer miniszterelnöknek küldött levelében azzal a véleményével indokolta távozását, hogy a brit fegyveres erők nem kapják meg azt a finanszírozást, amelyre a jelenlegi világhelyzetben szükségük lenne.

A leköszönő miniszter felidézte, hogy januárra elkészült az új védelmi beruházási terv, amely rögzítette, hogy a brit haderőnek milyen kihívásokkal kell szembenéznie.

„Azóta azonban Ön nem volt képes, a pénzügyminisztérium pedig nem volt hajlandó biztosítani azokat a forrásokat, amelyekre a nemzetnek szüksége van az ország megvédésére a növekvő fenyegetések jelenlegi időszakában” – fogalmazott lemondását bejelentő levelében a távozó miniszter.

Kiemelt kép: John Healey, távozó brit védelmi miniszter (Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenko)

lemondás John HealeyKeir Starmer

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