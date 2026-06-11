Folytatódtak a zavargások Észak-Írországban, a rendőrség vízágyúkkal is oszlatta a tömeget

Ismét zavargások törtek ki Észak-Írországban a héten egy szudáni bevándorló által elkövetett késeléses támadás után szerda este. Előző éjjel is összecsapások voltak az utcákra vonuló, gyújtogató tömeg és a rendőrség között.

Szerda este folytatódtak Észak-Írországban az előző éjjel kezdődött zavargások. Ezúttal Belfast egyik északi elővárosa, Newtownabbey utcáin gyűltek össze több százan, és benzines palackokkal, téglákkal dobálták az útjukat álló rendőröket.

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) nagy erőkkel vonult ki, és vízágyúkat vetett be az újabb összecsapások résztvevői ellen.

🚨 WATCH: Police deploy a water cannon against rioters in Northern Ireland pic.twitter.com/C4fnfqmyGi — Politics UK (@PolitlcsUK) June 10, 2026

Belfastban már kora este leállt a tömegközlekedés, miután előző éjjel a tömeg felgyújtotta a helyi közlekedési vállalat egyik autóbuszát.

Gyújtogatások voltak Belfast és több más észak-írországi nagyváros – Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor – utcáin is.

Anti-migration riots in Northern Ireland pic.twitter.com/MQKy8Hwmfv — Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott több lakóépületet is a város főként bevándorlók lakta egyes negyedeiben; sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

A brit kormány szerdán ismertetett adatai szerint az előző éjszakai gyújtogatások miatt 27-en maradtak fedél nélkül Belfastban.

Az észak-írországi fővárosban élő és dolgozó külföldiek közül sokan arról számoltak be, hogy maszkot viselő emberek állították meg őket az utcán, és személyazonosító okmányokat követeltek tőlük.

A PSNI a szerdai tájékoztatásában jelezte, hogy támadásra kiszemelt lakóingatlanok címei jelentek meg online közösségi portálokon és üzenetküldő alkalmazásokon. A rendőrségi közlemény szerint ez elfogadhatatlan, mivel emberéleteket veszélyeztet. Hangsúlyozták, hogy bűncselekményt követnek el azok, akik mások fenyegetése céljával osztanak meg lakcímeket, személyes adatokat és egyéb tartalmakat online felületeken.

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit sérülésekkel szállítottak kórházba. Az áldozat, Stephen Ogilvy a rendőrség szerdai tájékoztatása szerint a támadásban elvesztette bal szemét, és jobb szeme is megsérült. A negyvenes éveiben járó férfit emellett a nyakán és a hátán is több késszúrás érte.

Egy 30 esztendős szudáni állampolgár, Hadi Alodid ellen gyilkossági kísérlet és pengével ellátott támadófegyver nyilvános viselése címén vádat emeltek. Alodiddal hivatalosan szerdán, videokapcsolaton keresztül, arab tolmács közreműködésével ismertette a vádat az eljáró belfasti bíróság.

A tanácsvezető bíró elutasította a letartóztatásban lévő vádlott feltételes szabadságra bocsátását célzó indítványt, Alodid így továbbra is vizsgálati fogságban marad.

Kiemelt kép: Gyújtogató tüntetőket próbálnak oszlatni rendőrök Belfastban 2026. június 10-én, amikor a második este törnek ki zavargások Észak-Írországban, mert két nappal korábban egy szudáni menekült késsel súlyosan megsebesített egy helybeli férfit az északír fővárosban (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)