Donald Trump: Imádom az inflációt

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy „imádja az inflációt”, miután az Egyesült Államokban az árak májusban három éve nem látott ütemben emelkedtek.

Az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal (BLS) adatai szerint a fogyasztói árak májusban 4,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Ez növekedést jelent az áprilisi 3,8 százalékhoz képest, amit elsősorban az energiaárak emelkedése hajtott az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújának következtében – írja a BBC. A májusi adat már a harmadik egymást követő hónap volt, amikor emelkedett az amerikai fogyasztói árindex (CPI), amely azt mutatja meg, hogy az árak mennyivel emelkedtek egy adott hónapban az előző év azonos időszakához képest.

„Imádom. A számok nagyszerűek voltak. Tudják, mit szeretek igazán? Az inflációt”

– mondta Trump újságíróknak a Fehér Házban.

Ugyanakkor az elnök azt ígérte, hogy az árak „úgy fognak zuhanni, mint a kő”, amint véget ér az iráni háború.

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Az inflációs adatokra reagálva Trump azt mondta, hogy az amerikai erők éjszakai műveletek során „millió hordónyi” iráni olajat foglaltak le, ami szerinte hozzájárult az olajárak enyhe csökkenéséhez. Elmondása szerint amikor véget ér a konfliktus, az olaj ára visszaesik arra a szintre, ahol korábban volt.

A globális olajpiac irányadó terméke, a Brent típusú nyersolaj azonban továbbra is jelentősen a háború előtti szintek felett forog.

Trump később a New York Postnak azt mondta, hogy szavait félreértették, és valójában arra utalt, hogy az infláció „jóval alacsonyabb a vártnál”, annak ellenére, hogy zajlik az iráni háború.

Korábban azt állította, hogy az infláció emelkedése csak átmeneti jelenség, és a háború lezárulta után gyorsan mérséklődni fog.

Az energiaárak – beleértve a földgáz- és villamosenergia-költségeket – májusban közel 25 százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban, és ebben jelentős szerepet játszott a benzin drágulása. Az AAA autósklub külön adatai szerint egy gallon normál benzin átlagára jelenleg 4,15 dollár az Egyesült Államokban, ami jelentős emelkedés a konfliktus kirobbanásának napján, február 28-án mért 2,98 dollárhoz képest.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök beszédet mond az arlingtoni Nemzeti Temetőben az Egyesült Államok haderőinek szolgálatában elesett katonák tiszteletére tartott emlékezés napján, 2026. május 25-én (Fotó: MTI/AP/Rod Lamkey)