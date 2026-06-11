Donald Trump: Az Egyesült Államok éjjel rendkívül keményen fog lecsapni Iránra

A közösségi médiában közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Washington a „nem túl távoli jövőben teljes ellenőrzést gyakorol Irán olaj- és gázipara felett, beleértve a kulcsfontosságú Hárg szigetet is”. A bejegyzés azt követően jelent meg, hogy
az Egyesült Államok és Irán a tűzszünet ellenére második napja folytatta a támadásokat.
A legutóbbi amerikai támadások Iránban csütörtök reggelig tartottak, intenzívebbnek és kiterjedtebbnek tűntek, mint az előző nap. Irán alig adott ki információt a károk mértékéről, és közölte, hogy – az előző naphoz hasonlóan – visszalőtt Kuvait, Bahrein és Jordánia felé. Az amerikai hadsereg folytatta az iráni kikötők blokádját, és csütörtökön közölte, hogy rakétákat lőtt ki egy iráni olajat szállító tartályhajó megsemmisítésére.
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Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök kabinetülést tart a washingtoni Fehér Házban 2026. május 27-én. (Fotó: MTI/EPA/SIPA USA pool/Samuel Corum)