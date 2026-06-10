Zelenszkij megerősítette, hogy ukrán Flamingo rakéták találták el az egyik oroszországi hadiüzemet

Flamingo típusú ukrán rakéták találták el Oroszországban az ukrán határtól mintegy 1200 kilométerre keletre fekvő Csuvasföld fővárosában, Csebokszáriban azt a hadiüzemet, amely drónokhoz és rakétákhoz szükséges alkatrészekkel látja el az orosz hadsereget – erősítette meg Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon.

„Továbbra is alkalmazzuk az ukrán nagy hatótávolságú szankciókat (csapásokat) az orosz katonai létesítményekkel és az olajiparral szemben. Az éjjel ukrán FP-5 Flamingo rakéták találták el a csebokszári hadiüzemet. Köszönöm az ukrán fegyveres erőknek a pontosságot!” – írta az elnök.

Arról is beszámolt, hogy az éjszaka csapás érte Oroszországban a szamarai régióban lévő kujbisevi olajfinomítót is, amely több mint 900 kilométerre fekszik a frontvonaltól.

„Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) igazságos válaszcsapásai két olajinfrastruktúra-létesítményt is elértek a vlagyimiri régióban, 700 kilométeres távolságban” – tette hozzá Zelenszkij.

Az ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán erők csapást mértek az orosz árnyékflotta egyik tartályhajójára is a Fekete-tenger térségében.

Pontosította továbbá az oroszországi Krasznodari területen található olajtároló bázis, a Szaratovi területen működő Krasznoarmijszk olajátrakodó állomás, valamint a Volgográdi területen lévő Krasznij Jar-i termelési-diszpécseri állomás elleni csapások eredményeit.

Eszerint a június 8-i támadások nyomán a Hrusova átrakodó olajbázison megerősítették két kőolajtartály, valamint egy infrastrukturális létesítmény leégését. A Krasznoarmijszk olajszivattyúzó állomáson megerősítették két, egyenként 50 ezer köbméteres kőolajtartály, valamint a Krasznij Jar olajvezeték-csomóponton egy 50 ezer köbméter térfogatú kőolajtartály leégését.

Az ukrán drónerők arról számoltak be a Facebookon, hogy csapást mértek az Azovi-tenger partján fekvő Donyeck megyei – orosz megszállás alá került – Mariupol városának tengeri kereskedelmi kikötő létesítményeire. A közlemény szerint a műveletet az ukrán nemzeti gárda Azov hadtestével, az SZBU-val és a különleges műveleti központtal együttműködve hajtották végre.

Közlésük szerint a kikötőt az oroszok katonai logisztikai célokra, valamint ukrán gabona, szén és fém Oroszországba történő illegális kivitelére használták. A csapás következtében megrongálódott a kikötő energetikai, javító- és irányítási infrastruktúrája, valamint károk keletkeztek a kikötői logisztika működését biztosító létesítményekben. A támadás következtében megszűnt a kikötő áramellátása. Az oroszok lehetőségei jelentősen korlátozódtak arra nézve, hogy Mariupolt logisztikai csomópontként használják – tették hozzá.

Az Ukrinform hírügynökség visszautalt arra, hogy

az oroszok korlátozásokat vezettek be a Mariupolon áthaladó útvonalon a személyszállításban az ukrán drónok jelentette fenyegetés miatt.

Andrij Kovalenko, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) mellett működő Dezinformáció Elleni Központ vezetője a Telegramon arról írt, hogy az oroszok által megszállt Krím félszigetet Herszon megyével összekötő csongari híd megsemmisült, az orosz hatóságok pedig megpróbálják elhallgatni a helyzetet.

Dmitro Filatov, az ukrán 1. önálló rohamezred parancsnoka azt írta a Telegramon, hogy a híd elleni ismételt csapás után Oroszország újabb fontos logisztikai útvonalat veszített el a Krím és a Herszoni terület között. Szavai szerint az első csapást követően a híd részlegesen még működött, a második után azonban a közlekedés gyakorlatilag hosszú időre leállt.

Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot kora reggel óta folyamatosan drónokkal támadják az orosz erők, eddig hat sebesültről lehet tudni – tájékoztatott Ihor Terehov polgármester a Telegramon délután.

Szerhij Krivosejenko, az északkeleti Szumi városának katonai közigazgatás-vezetője arról adott hírt, hogy éjjel és a reggeli órákban is orosz drónok támadták a megyeszékhely várost, az eddigi információk szerint két ember sebesült meg.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)