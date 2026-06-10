Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában, miután egy szudáni bevándorló megkéselt egy helyi férfit.

A gyújtogatásokkal és a rendőrökkel vívott összecsapásokkal kísért incidensek a fővárosból, Belfastból szerdára virradó éjjel átterjedtek Londonderry, Antrim, Newtownabbey, Ballymena és Bangor városokra is.

Belfastban az utcára vonult, jórészt tizenévesekből álló tömeg felgyújtott egy autóbuszt, több autót és utcai hulladéktárolókat, valamint a város jórészt bevándorlók lakta egyes negyedeiben több lakóépületet is.

Anti-immigrant protests erupted in Belfast following charges against a Sudanese man for a knife attack, leading to heightened tensions https://t.co/OIWqD92tez pic.twitter.com/Da0uOrEW3M — Reuters (@Reuters) June 10, 2026

Sok megtámadott házból a rendőröknek kellett kimenekíteniük a lakókat.

Belfastban kedd este egy időre a teljes tömegközlekedés leállt.

Residents had to be evacuated from their homes in east Belfast following fires. Northern Ireland Fire and Rescue Service officers attended the scene at Lendrick Street on Tuesday night. Live updates: https://t.co/e5sXQxSNZE 📸: PA pic.twitter.com/oI2ZWwEJrz — The Irish News (@irish_news) June 9, 2026

A zavargások előzményeként még hétfő éjjel egy 30 éves szudáni állampolgár Belfastban több késszúrással megsebesített egy helyi férfit, akit súlyos szem- és nyaksérülésekkel szállítottak kórházba.

Az észak-írországi rendőrség (Police Service of Northern Ireland, PSNI) főparancsnok-helyettese, Ryan Henderson kedd esti tájékoztatásában elmondta: jóllehet a nyomozók együttműködnek a terrorizmusellenes hatóságokkal, de az eddigi vizsgálat során nem merült fel olyan információ, amely arra vallana, hogy terrorcselekmény történt volna.

A támadót a helyszínen őrizetbe vették és kedd este gyilkossági kísérlet címén vádat emeltek ellene.

Henderson elmondta, hogy a rendőrség nem keres más gyanúsítottat a belfasti késeléses támadás ügyében.

A PSNI főparancsnok-helyettese a több helyen kitört zavargásokat „szórványos rendbontásoknak” nevezte, és nyugalomra szólította fel a lakosságot.

A vádlott – aki korábban nem került a rendőrség látókörébe – 2023 februárjában érkezett Szudánból Párizsba, ahonnan Dublinba repült, onnan pedig busszal utazott Belfastba, ahol menedékjogért folyamodott.

A férfi szerdán áll bíróság elé Belfastban.

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